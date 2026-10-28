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Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Junior Olaitan'ın son dönemde gösterdiği performans ön plana çıktı. Beninli yıldız, Avrupa'dan gözlemcileri peşine taktı.

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 27.10.2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 07:03
Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, Crystal Palace maçında attığı golden sonra Başakşehir ağlarını da havalandırarak 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi ve kariyerinin en iyi dönemine ulaştı.

Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

Olaitan'ın yükselişinde oyundaki rolünün yanı sıra mental desteğin de önemi çok büyük oldu. İşte o detaylar…

Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

1- SESSİZ SEDASIZ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Göztepe'den 5 milyon Euro'ya transfer edilen ve havalimanında kimsenin karşılamadığı Olaitan'ın özellikle Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor maçının son dakikasında takımının elenmesine neden olan penaltıya sebebiyet vermesi büyük tepki çekmişti.

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Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

2- YENİ SEZONA İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAMADI

Yeni sezonun ilk karşılaşmasında da Avrupa Ligi'nde Midtjylland'a karşı kaçırdığı net fırsatlar yoğun eleştiri aldı.

Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

Ancak hem hocası hem de futbol direktörü Önder Özen, oyuncuya büyük destek verdi. İşte Olaitan'ın hikâyesi bundan sonra değişti.

Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

3- VAZGEÇİLMEZ OLDU

Midtjylland eşleşmesinin rövanşında ve bir sonraki turda Kralove'ye karşı asistlerle takımına katkı veren Olaitan, yükselişe geçti.

Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

Salih ve Orkun'un vazgeçilmez partneri olan 24 yaşındaki futbolcu, ligde de Eyüp ve Çorum maçlarında arkadaşlarına gol attırırken, Avrupa'da Marsilya'ya karşı 2, Hoffenheim'a karşı da bir asist kaydetti.

Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

4- DERSİNE İYİ ÇALIŞTI

Teknik direktör Italiano, asistler dışında artık gollerle de devreye girmesini istedi. Başarılı orta saha, bu yönünü geliştirmeye odaklandı ve peş peşe iki maçta ceza sahası dışından ağları buldu.

Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

5- KARİYER REKORUNA SON BİR

Olaitan, A takım kariyerindeki en yüksek skor katkısını 5 gol, 4 asistle 2022-23'te Niort forması altında yaşadı. Bunu egale eden orta saha, 1 gole daha katkı verirse çift haneye ulaşacak ve kariyer rekorunu kıracak.

Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

Beşiktaş ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Junior Olaitan'ın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’ta Junior Olaitan yakın takipte! Küllerinden doğdu

Junior Olaitan, Avrupa'dan da çok sayıda gözlemcinin dikkatini çekti. Üst düzey liglerden bazı kulüplerin radarına giren 24 yaşındaki futbolcunun devre arasında ayrılmasına Beşiktaş sıcak bakmıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ #TRANSFER