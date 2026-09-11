Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırladı. Siyah-beyazlı takımın yıldızı Leandro Trossard maçta ilki yaşadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2026 20:58 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 21:05
Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

ITALIANO'NUN TERCİHLERİ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

Kadıköy'de siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi maçta takımının ilk golünü kaydeden ancak sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan Rıdvan Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçtan men edilen Dusan Vlahovic, karşılaşmada forma giyemedi.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara'ya şans verirken, forvette Vlahovic'in yerine Hyeon-gyu Oh'u görevlendirdi.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Emanuel Agbadou, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu. Orta sahanın merkezinde Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı oynatan deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'a forma verdi.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

ORKUN KÖKÇÜ'YE TEZAHÜRAT JESTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalındaki bir programda en sevdiği tezahüratın 'Pınarbaşı' adlı tezahürat olduğunu söyleyen kaptan Orkun Kökçü'ye jest yaptı.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle 'Üçlü' adı verilen tezahüratını yapan siyah-beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun Kökçü için mücadele başlar başlamaz 'Pınarbaşı'nı söyledi.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

TROSSARD İLKİ YAŞADI!

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Erzurum maçında ilki yaşadı.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

Karşılaşmanın 27. dakikasında ağları havalandıran oyuncu, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard siftah yaptı! Belçikalı yıldız ilki yaşadı...

Beşiktaş formasını 7. kez giyen Belçikalı hücum oyuncusunun 1 de asisti bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör