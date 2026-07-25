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Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferinde kritik tarih belli oldu. Mısırlı yıldızın, Beşiktaş'ın teklifine geri dönüş yapacağı tarih ortaya çıktı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2026 19:18 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 19:20
Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta tüm gözler Mohamed Salah transferine çevrildi.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

Siyah-beyazlılar, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldız için tüm şartlarını zorladı.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

Beşiktaş ile Mohamed Salah arasındaki görüşmelerde kritik tarih belli oldu.

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Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

EL SIKIŞTIKTAN SONRA…

Beşiktaş ile Mohamed Salah arasında geçtiğimiz hafta büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

Mohamed Salah'ın menajeri, anlaşmanın ardından istediği komisyon ücretinde büyük bir yükselişe gitmişti.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

Beşiktaş ile Mohamed Salah'ın menajeri arasındaki görüşmelerde yeniden orta yol bulunması konusunda el sıkışıldı.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

YENİ TEKLİF

Beşiktaş, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a yeni bir teklifte bulundu.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

Siyah-beyazlıların, Mohamed Salah transferi için kritik tarih netlik kazandı.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Mohamed Salah'a pazartesi gününe kadar süre verdi.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

GERİ DÖNÜŞ YAPACAK

Mohamed Salah'ın transfer ile ilgili net kararını pazartesi günü Beşiktaş'a ileteceği kaydedildi.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

Mısırlı yıldızın teklifi kabul etmesi halinde 2 Ağustos'tan önce İstanbul'a gelmesinin beklendiği vurgulandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER