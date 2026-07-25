Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinde kritik tarih! Eğer kabul ederse…

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta tüm gözler Mohamed Salah transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldız için tüm şartlarını zorladı. Beşiktaş ile Mohamed Salah arasındaki görüşmelerde kritik tarih belli oldu. EL SIKIŞTIKTAN SONRA... Beşiktaş ile Mohamed Salah arasında geçtiğimiz hafta büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Mohamed Salah'ın menajeri, anlaşmanın ardından istediği komisyon ücretinde büyük bir yükselişe gitmişti. Beşiktaş ile Mohamed Salah'ın menajeri arasındaki görüşmelerde yeniden orta yol bulunması konusunda el sıkışıldı. YENİ TEKLİF Beşiktaş, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a yeni bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlıların, Mohamed Salah transferi için kritik tarih netlik kazandı. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Mohamed Salah'a pazartesi gününe kadar süre verdi. GERİ DÖNÜŞ YAPACAK Mohamed Salah'ın transfer ile ilgili net kararını pazartesi günü Beşiktaş'a ileteceği kaydedildi. Mısırlı yıldızın teklifi kabul etmesi halinde 2 Ağustos'tan önce İstanbul'a gelmesinin beklendiği vurgulandı.