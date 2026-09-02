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Beşiktaş'ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer
Beşiktaş'ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer
Son dakika transfer haberleri: UEFA kadrolarının bildirilmesi için son güne girilirken, Beşiktaş transferde vites arttırdı. Aradığı orta sahayı İskoçya'da bulan siyah-beyazlılar, Nicolas Raskin'in transferi için anlaşmaya vardı. İşte sıcak gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 02.09.2026 13:42
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:56