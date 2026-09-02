Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş'ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

Beşiktaş'ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

Son dakika transfer haberleri: UEFA kadrolarının bildirilmesi için son güne girilirken, Beşiktaş transferde vites arttırdı. Aradığı orta sahayı İskoçya'da bulan siyah-beyazlılar, Nicolas Raskin'in transferi için anlaşmaya vardı. İşte sıcak gelişmenin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2026 13:42 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:56
Beşiktaş’ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldızı transfer eden Beşiktaş, son olarak Fabio Miretti'yi renklerine bağlamıştı.

Beşiktaş’ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

İtalyan yıldızın ardından bir orta saha takviyesi daha yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, mutlu sona çok yakın.

Beşiktaş’ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

RASKIN İŞLEMİ TAMAM

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin için İskoç ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş’ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

Siyah-beyazlı kurmayların, 25 yaşındaki futbolcuyla da görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

Beşiktaş’ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

AVRUPA LİSTESİNE YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Kulüpler son detaylar üzerinde konuştuğu belirtilirken, Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı UEFA listesine yetiştirmeye çalıştığı vurgulandı.

Beşiktaş’ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

Beşiktaş, anlaşmanın tamamlanması halinde Raskin'i kiralık olarak kadrosuna katacak.

Beşiktaş’ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

KADROYA ALINMAMIŞTI

Rangers teknik direktörü Derek McInnes, Raskin'e yönelik transfer ilgisinin artması nedeniyle oyuncuyu Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil etmediklerini açıklamıştı.

Beşiktaş’ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

14 GOLLÜK KATKI

25 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezon 50 karşılaşmada 7 gol atıp 9 asist kaydetti.

Beşiktaş’ta Nicolas Raskin anlaşması tamam! UEFA listesine saatler kala bomba transfer

Kariyerinde daha önce Standard Liege ve Gent formalarını terleten Raskin, Belçika Milli takımı ile de 19 maçta 2 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA #BEŞİKTAŞ