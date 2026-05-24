Beşiktaş’ta Önder Özen rapor verdi! Teknik direktör listesinde 3 aday

Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirilmişti. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in teknik direktörlük görevi için yönetime raporunu sunduğu kaydedildi. Önder Özen'in sunduğu rapordaki 3 ismin belli olduğu belirtildi. THOMAS REIS İDDİASI Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis'ı yakından takip ettiği kaydedildi. Thomas Reis'ın Beşiktaş'ta görev alma ihtimaline sıcak baktığı kaydedildi. Alman teknik direktörün, Beşiktaş'ta görev alma fikrine olumlu yaklaştığı vurgulandı. FILIPE LUIS LİSTEDE Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasındaki bir diğer ismin Filipe Luis olduğu belirtildi. Önder Özen'in Filipe Luis'i beğendiği vurgulandı. Beşiktaş kurmaylarının, Filipe Luis için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. RAZVAN LUCESCU'YA YAKIN TAKİP Önder Özen'in takip ettiği bir diğer ismin Razvan Lucescu olduğu belirtildi. Razvan Lucescu'nun PAOK ile yapacağı görüşme sonrası Beşiktaş'ın yol haritasını netleştirmesinin beklendiği vurgulandı.