Beşiktaş’ta Orkun Kökçü maça damga vurdu! Müthiş performans

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında Orkun Kökçü'yü ilk 11'de görevlendirdi. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada performansıyla ön plana çıktı. SERGEN YALÇIN'DAN 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin 11'inde; 1'i zorunlu, 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Agbadou, Uduokhai, Ndidi, Asllani ve Cerny'nin yerlerine Djalo, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva'yı sahaya sürdü. ORKUN'DAN AKIL DOLU GOL Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gol perdesini açan isim oldu. Cengiz Ünder'in pasında kalecinin tereddüt ettiği pozisyonda Orkun Kökçü ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Orkun Kökçü, Antalyaspor maçında attığı golle birlikte Süper Lig'de bu sezon 7. kez rakip fileleri sarstı. JOTA'YA ASİST YAPTI Müsabakanın 9. dakikasında Beşiktaş'ta Jota Silva farkı ikiye çıkardı. Jota Silva'nın golünde asisti yapan isim Orkun Kökçü oldu. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'deki asist sayısını 9'a yükseltti. 17 GOL KATKISI Beşiktaş'ta bu sezon 34 maçta forma şansı bulan Orkun Kökçü, toplamda 8 gol ve 9 asist üretti. 25 yaşındaki milli yıldızın siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.