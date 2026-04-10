Beşiktaş’ta Orkun Kökçü maça damga vurdu! Müthiş performans

Trend Galeri Trend Spor

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü performansıyla yıldızlaştı.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 20:36
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında Orkun Kökçü'yü ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada performansıyla ön plana çıktı.

SERGEN YALÇIN'DAN 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin 11'inde; 1'i zorunlu, 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; Agbadou, Uduokhai, Ndidi, Asllani ve Cerny'nin yerlerine Djalo, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva'yı sahaya sürdü.

ORKUN'DAN AKIL DOLU GOL

Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gol perdesini açan isim oldu. Cengiz Ünder'in pasında kalecinin tereddüt ettiği pozisyonda Orkun Kökçü ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Orkun Kökçü, Antalyaspor maçında attığı golle birlikte Süper Lig'de bu sezon 7. kez rakip fileleri sarstı.

JOTA'YA ASİST YAPTI

Müsabakanın 9. dakikasında Beşiktaş'ta Jota Silva farkı ikiye çıkardı. Jota Silva'nın golünde asisti yapan isim Orkun Kökçü oldu.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'deki asist sayısını 9'a yükseltti.

17 GOL KATKISI

Beşiktaş'ta bu sezon 34 maçta forma şansı bulan Orkun Kökçü, toplamda 8 gol ve 9 asist üretti.

25 yaşındaki milli yıldızın siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.