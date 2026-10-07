Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

Beşiktaş'ta milli ara dönüşündeki Kocaelispor maçı için hazırlıklar sürüyor. Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'na gitmeyen Dusan Vlahovic, takımla birlikte çalışmalara başladı. Sırp golcü, Kocaelispor karşılaşmasında forma giyebilecek. ORKUN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrıları süren ve A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılmak zorunda kalan Orkun Kökçü ise halen takımdan ayrı çalışıyor. Siyah-beyazlılarda hedef Orkun Kökçü'nün maça yetişmesi yönünde. Ancak ağrıların sürmesi halinde Hoffenheim müsabakası da düşünülerek risk alınmayabilir. MIRETTI ALTERNATİF OLACAK Milli arada ekstra çalışmalarla performansını artıran Fabio Miretti, Orkun'un yokluğunda 11'de olacak. İtalyan oyuncunun antrenman performansı, Vincenzo İtaliano'nun takdirini toplamış durumda. Beşiktaş'ta Fabio Miretti ilk 11'de oynamaya hazır ve istekli. Orkun konusunda hafta sonu risk alınmazsa Miretti görev başına geçecek.