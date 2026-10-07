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Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi gözler Orkun Kökçü'nün durumuna çevrildi. Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü'nün alternatifi için planını hazırladı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 22:31 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 06:58
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

Beşiktaş'ta milli ara dönüşündeki Kocaelispor maçı için hazırlıklar sürüyor.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'na gitmeyen Dusan Vlahovic, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

Sırp golcü, Kocaelispor karşılaşmasında forma giyebilecek.

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Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

ORKUN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrıları süren ve A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılmak zorunda kalan Orkun Kökçü ise halen takımdan ayrı çalışıyor.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

Siyah-beyazlılarda hedef Orkun Kökçü'nün maça yetişmesi yönünde.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

Ancak ağrıların sürmesi halinde Hoffenheim müsabakası da düşünülerek risk alınmayabilir.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

MIRETTI ALTERNATİF OLACAK

Milli arada ekstra çalışmalarla performansını artıran Fabio Miretti, Orkun'un yokluğunda 11'de olacak.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

İtalyan oyuncunun antrenman performansı, Vincenzo İtaliano'nun takdirini toplamış durumda.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

Beşiktaş'ta Fabio Miretti ilk 11'de oynamaya hazır ve istekli.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü planı! Yerine oynayacak isim beli oldu

Orkun konusunda hafta sonu risk alınmazsa Miretti görev başına geçecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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