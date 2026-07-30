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Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

Beşiktaş, Arjantinli sağ kanat oyuncusu Matias Soule için Çizme temsilcisiyle temas kurdu. Ancak İtalyan yetkililer rekor bir bonservis bedeli istedi. İşte haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.07.2026 06:24 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 07:01
Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat için Arjantinli oyuncu Matias Soule'yi gündemine aldı ancak Roma beklentiyi çok yüksekten açtı.

Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

Salah sürecinin tıkanması nedeniyle diğer alternatiflere yönelen siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin 23 yaşındaki yıldızını listesine ekledi.

Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

Beşiktaş, genç futbolcu için öncelikle satın alma maddesiyle kiralamak için İtalyan yetkililerle temas kurdu.

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Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

Serie A ekibi, Soule için tekliflere açık olduğunu ancak finansal açıdan zorlukları aşmak amacıyla bonservisli satış yapması gerektiğini bildirdi.

Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

Bu nedenle Beşiktaş'ın kiralık formülünü geri çeviren Roma'nın belirlediği bonservis bedeli 35 milyon Euro oldu.

Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

Matias Soule ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

23 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

Soule'nin Roma ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayında tamamlanacak.

Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

İtalyan ekibi, oyuncuyu 2024 yılının yaz transfer döneminde Juventus'tan 28.6 milyon euroya transfer etmişti.

Beşiktaş’ta Salah’ın alternatifi de yüksekten uçtu! Rekor talep...

Roma formasını 81 maçta terleten Arjantinli futbolcu, 12 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ÇİZME #BEŞİKTAŞ