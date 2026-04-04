Beşiktaş'ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! "Rakamı siz belirleyin"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı takımın hazırlıklarını tesislerde takip etti ve futbolculara prim müjdesini verdi. Kadıköy'den galibiyet çıkarılması halinde soyunma odasında Kaptan Orkun Kökçü ve arkadaşları istedikleri rakamı açıklayacak. İşte detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 04.04.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 10:21
Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

İki takım arasında Chobani Stadı'nda oynanacak kritik derbi mücadelesinde hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin şans verilmesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

Ayrıca Beşiktaş'ta derbi öncesinde dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

DERBİ MESAİSİ YOĞUN

Öte yandan Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbi maçı öncesi oldukça yoğun bir mesai yürütüyor.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

BAŞKAN ADALI HAZIRLIKLARI TAKİP ETTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol A takımının hazırlıklarını yakından takip ediyor.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

Her fırsatta teknik heyet ve oyunculara desteğini dile getiren başkan, takımın moralini yüksek tutmak amacıyla tesislerde zaman geçiriyor.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

PRİM KARARI

Serdal Adalı, derbi galibiyeti durumunda verilecek prim konusunda da oyunculara önemli bir jestte bulundu.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

"RAKAMI SİZ BELİRLEYİN"

Başkan Serdal Adalı, maç öncesinde tüm takıma, "Kazanın, rakamı siz belirleyin, gereğini yaparız" mesajı verdi.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

RAKAMI FUTBOLCULAR BELİRLEYECEK

Galibiyetin gelmesi halinde soyunma odasında Kaptan Orkun Kökçü ve futbolcular prim miktarını belirleyecek.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

HEDEF GALİBİYET

Derbiye yoğun tempoda hazırlanan siyah-beyazlılar, Kadıköy'de kazanarak milli aradan moralli dönmeyi hedefliyor.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı futbolculara büyük müjdeyi verdi! Rakamı siz belirleyin

Beşiktaş, bugün saat 17:00'de yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesiste kampa girecek.