Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Kanat rotasyonuna takviyede bulunmayı hedefleyen Beşiktaş'ın İngiltere'den yıldız futbolcu ile ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş'ta transfere Vincenzo Italiano'nun onay verdiği kaydedildi. PHILOGENE RADARDA Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta Jaden Philogene isminin gündeme geldiği belirtildi. Jaden Philogene'nun menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı. Jaden Philogene transferine, Vincenzo Italiano'nun onay verdiği vurgulandı. TEKLİF PLANI Beşiktaş'ın Jaden Philogene transferi için Ipswich Town'a teklif yapmayı planladığı ifade edildi. Jaden Philogene'un Ipswich Town ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. DEĞERİ 20 MİLYON EURO Jaden Philogene'un güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Aston Villa altyapısında yetişen Jaden Philogene daha sonra Stoke City, Cardiff City ve Hull City formaları giydi.