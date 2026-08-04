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Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

Beşiktaş'ın kanat transferinde rotasını Premier Lig'e çevirdiği öğrenildi. Vincenzo Italiano'nun 24 yaşındaki oyuncunun transferine onay verdiği aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2026 17:04 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 17:06
Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.

Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

Kanat rotasyonuna takviyede bulunmayı hedefleyen Beşiktaş'ın İngiltere'den yıldız futbolcu ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

Beşiktaş'ta transfere Vincenzo Italiano'nun onay verdiği kaydedildi.

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Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

PHILOGENE RADARDA

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta Jaden Philogene isminin gündeme geldiği belirtildi.

Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

Jaden Philogene'nun menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı.

Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

Jaden Philogene transferine, Vincenzo Italiano'nun onay verdiği vurgulandı.

Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

TEKLİF PLANI

Beşiktaş'ın Jaden Philogene transferi için Ipswich Town'a teklif yapmayı planladığı ifade edildi.

Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

Jaden Philogene'un Ipswich Town ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Jaden Philogene'un güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’ta transfer rotası Premier Lig! Vincenzo Italiano onay verdi

Aston Villa altyapısında yetişen Jaden Philogene daha sonra Stoke City, Cardiff City ve Hull City formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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