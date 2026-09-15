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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde perdeyi Marsilya maçıyla açacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano analizlerine günler öncesinden başladı. İtalyan teknik adam zorlu mücadele öncesinde oyuncularına mesajı da verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 08:52