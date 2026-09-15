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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde perdeyi Marsilya maçıyla açacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano analizlerine günler öncesinden başladı. İtalyan teknik adam zorlu mücadele öncesinde oyuncularına mesajı da verdi. İşte detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 08:52
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

Beşiktaş'ta Süper Lig'de peş peşe alınan galibiyetler keyifleri yükseltirken teknik direktör Vincenzo Italiano ise daha fazlasını yapmanın peşinde.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

BOŞ DURMADI

Siyah-beyazlıların hocası, Erzurumspor FK maçı sonrası takıma verdiği izinde boş durmadı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

İtalyan hocanın, ekibiyle birlikte Marsilya maçı çalışmalarına Erzurumspor sınavı öncesinde başladığı aktarıldı.

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Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

ANALİZLERE BAŞLADI

Deneyimli teknik adamın yardımcıları, Fransız temsilcisinin bu sezon oynadığı 4 lig maçını da baştan sona izleyip, analizleri çıkardı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

'GÜÇÜ BAŞLANGIÇ' MESAJI

Ligue 1'de 4 maçta 1 galibiyet elde eden rakibini mağlup ederek eli boş göndermek isteyen İtaliano'nun, öğrencilerine de "Güçlü bir başlangıç yapmalıyız" mesajı verdiği iletildi.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

AVRUPA KARNESİNİ DÜZELTECEK

Beşiktaş yönetimi, Italiano ile ilk kez sözleşme görüşmeleri yaptığı zaman Avrupa'da da başarı talep etmişti.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

Kara Kartal, son olarak 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan ve son 16'da Bayern Münih'e elenmişti.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

Beşiktaş, o günden bu yana katıldığı Avrupa organizasyonlarında ya gruplardan çıkamadı ya da ön elemelerden ileriye gidemedi.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

2 FİNALİ VAR

Vincenzo Italiano, Fiorentina döneminde iki kez UEFA Konferans Ligi finali oynadı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano sözünü tutmak için çalışıyor! Oyuncularına çarpıcı mesaj...

48 yaşındaki çalıştırıcının, kendisinden beklenen Avrupa başarısını yerine getirmek için durmaksızın çalıştığı kaydedildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #MARSİLYA #VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ