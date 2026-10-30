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Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ile ilgili Vincenzo Italiano son kararını verdi. Siyah-beyazlılarda, son dönemin formda ismi Junior Olaitan kilit isim olarak görülüyor.

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 29.10.2026 23:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:14
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

Beşiktaş'ta iki günlük izin sona ererken ayak tabanı ve topuğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören Orkun Kökçü, antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

Orkun Kökçü, Başakşehir maçında kısa süre de olsa oynamak istemiş ancak bu isteği teknik heyet tarafından geri çevrilmişti.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

Orkun Kökçü'nün Kasımpaşa deplasmanında da forma giyme ihtimali yok gibi.

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Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

ITALIANO BİLGİ ALDI

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü hakkında sağlık ekibinden her gün bilgi alıyor.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

Vincenzo Italiano'nun Orkun Kökçü için, "Tamamen hazır olduğunda onu sahada görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

NDIDI-OLAITAN KURGUSU

İtalyan çalıştırıcı, Orkun'un yokluğunda planlarını yeniden Ndidi-Olaitan orta sahasına göre kurguladı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş'ta 14 karşılaşmada forma şansı buldu.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

Tecrübeli futbolcu, bu süreçte 5 gol attı ve 4 asist üretti.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

OLAITAN'IN PERFORMANSI

24 yaşındaki Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş'ta 17 müsabakada süre aldı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

Beninli on numara, Beşiktaş formasıyla 2 kez fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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