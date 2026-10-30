Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Kilit isim Olaitan

Beşiktaş'ta iki günlük izin sona ererken ayak tabanı ve topuğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören Orkun Kökçü, antrenmana çıkmadı. Orkun Kökçü, Başakşehir maçında kısa süre de olsa oynamak istemiş ancak bu isteği teknik heyet tarafından geri çevrilmişti. Orkun Kökçü'nün Kasımpaşa deplasmanında da forma giyme ihtimali yok gibi. ITALIANO BİLGİ ALDI Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü hakkında sağlık ekibinden her gün bilgi alıyor. Vincenzo Italiano'nun Orkun Kökçü için, 'Tamamen hazır olduğunda onu sahada görmek istiyorum' dediği öğrenildi. NDIDI-OLAITAN KURGUSU İtalyan çalıştırıcı, Orkun'un yokluğunda planlarını yeniden Ndidi-Olaitan orta sahasına göre kurguladı. Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş'ta 14 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu, bu süreçte 5 gol attı ve 4 asist üretti. OLAITAN'IN PERFORMANSI 24 yaşındaki Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş'ta 17 müsabakada süre aldı. Beninli on numara, Beşiktaş formasıyla 2 kez fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.