Beşiktaş’ta yönetim olağanüstü toplandı! Sergen Yalçın ile devam edilecek mi?

Beşiktaş yönetimi, sezonun sona ermesinin ardından bir toplantı kararı aldı. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın ile ilgili kararın bu toplantıda alınabileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 17:51 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 17:52
Süper Lig'i dördüncü bitiren ve Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta gelen sonuçlar taraftarın tepkisini çekmişti.

Beşiktaş taraftarları hem yönetime hem de Sergen Yalçın'a yönelik istifa tepkisinde bulunmuştu.

Beşiktaş'ta sezonun sona ermesinin ardından Başkan Serdal Adalı'nın harekete geçtiği öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, kulüp binasında yönetim kuruluyla birlikte bir olağanüstü toplantı gerçekleştiriyor.

Bu toplantıda takımın son durumu ve teknik heyetle ilgili sürecin değerlendirileceği belirtildi.

Toplantının daha önce planlanmadığı vurgulandı.

RİZESPOR MAÇI ETKİLEDİ

Beşiktaş yönetiminin genel durumu ve transfer sürecinin nasıl ilerleyeceğini değerlendireceği ifade edildi.

Öte yandan Sergen Yalçın ile devam edilecek mi, edilmeyecek mi konusunda da görüşme yapılacağı vurgulandı.

FUTBOL KOMİTESİ KALMASINI İSTEDİ

Beşiktaş'ta futbol komitesinin Sergen Yalçın ile yola devam edilmesi kararını aldığı belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçından sonra kendisine yönelik istifa protestosundan utandığını dile getirmişti.

Sergen Yalçın açıklamasında, "Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler çocuklar çok genç çocuklar bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. İstifa cümlelerini duyunca, gerçekten kulübede otururken biraz utandım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.

