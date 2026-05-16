Beşiktaş’ta yönetim olağanüstü toplandı! Sergen Yalçın ile devam edilecek mi?

Sergen Yalçın açıklamasında, "Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler çocuklar çok genç çocuklar bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. İstifa cümlelerini duyunca, gerçekten kulübede otururken biraz utandım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.