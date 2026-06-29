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Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta 3 transfer için geri sayıma geçildi. Siyah-beyazlılar, 2 futbolcuyla anlaşma sağladı. Bir isimde ise sona yaklaşıldı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 28.06.2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:05
Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

Siyah-beyazlılarda, futbol direktörü Önder Özen transfer çalışmalarına dair bilgi verdi.

Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

Önder Özen açıklamasında, "3 oyuncu için son aşamaya geldiklerinin altını çizen Özen, "Finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağladık" sözlerini dile getirdi.

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Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

OUATTARA VE İLHAN FAKILI İLE ANLAŞILDI

Beşiktaş, sol bek için Monaco'nun 21 yaşındaki oyuncusu Kassoum Ouattara, sol kanat yerli alternatifi olarak Clermont'tan İlhan Fakılı ile büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

Kartal'ın Bayern Münih'in deneyimli eldiveni Alexander Nübel ile de son noktada olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

Şimdi sıra bonservis görüşmelerinde… Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 2'de 4 gol, 5 asistlik performans gösteren İlhan için 2.5 milyon Euro'luk bonservis üzerinden temaslar sürüyor.

Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

Ouattara içinse Monaco, zorunlu satın alma koşuluyla son isteğini 8 milyon Euro net ücret ve yanında sonraki satıştan pay olarak Beşiktaş'a iletti.

Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

NUBEL İÇİN 10 MİLYON EURO

Nübel konusunda ise siyah-beyazlı yönetim, 10 milyon Euro seviyelerine kadar çıkmış durumda.

Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

Bayern Münih, 20 milyon Euro isterken bu bedelin düşmesi için kıyasıya pazarlık yapılıyor.

Beşiktaş’tan 3 transferde mutlu son! Geri sayıma geçildi

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER