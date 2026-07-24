Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kadrosuna çok sayıda takviyede bulunan Beşiktaş'ın hücum hattı için sürpriz bir isme yöneldiği öne sürüldü. Fransız basını, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuya ilgisini duyurdu. NAKAMURA GÜNDEMDE Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Reims forması giyen Keito Nakamura ile ilgilendiği belirtildi. Keito Nakamura transferinde Marsilya ve Everton'ın da ilgisinin bulunduğu kaydedildi. Reims'in Keito Nakamura için 25 milyon Euro'luk bonservis talebi olduğu vurgulandı. 18 MİLYON EURO KABUL GÖRMEDİ Reims'e Keito Nakamura için 18 milyon Euro önerildiği ancak bu teklifin kabul edilmediği belirtildi. Keito Nakamura, geride kalan sezonda Reims'te 32 maça çıktı ve 14 gol ile 3 asist üretti. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Keito Nakamura'nın Reims ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Reims, 2023-2024 sezonu başında Keito Nakamura için 12 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti.