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Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Japon yıldız için 25 milyon euro istendiği aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 17:16
Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

Kadrosuna çok sayıda takviyede bulunan Beşiktaş'ın hücum hattı için sürpriz bir isme yöneldiği öne sürüldü.

Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

Fransız basını, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuya ilgisini duyurdu.

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Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

NAKAMURA GÜNDEMDE

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Reims forması giyen Keito Nakamura ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

Keito Nakamura transferinde Marsilya ve Everton'ın da ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

Reims'in Keito Nakamura için 25 milyon Euro'luk bonservis talebi olduğu vurgulandı.

Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

18 MİLYON EURO KABUL GÖRMEDİ

Reims'e Keito Nakamura için 18 milyon Euro önerildiği ancak bu teklifin kabul edilmediği belirtildi.

Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

Keito Nakamura, geride kalan sezonda Reims'te 32 maça çıktı ve 14 gol ile 3 asist üretti.

Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

25 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Keito Nakamura'nın Reims ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Beşiktaş’tan Asya çıkarması! 25 milyon Euro beklentisi

Reims, 2023-2024 sezonu başında Keito Nakamura için 12 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ #TRANSFER