Beşiktaş’tan çok sert tepki! “Trossard'ın psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz”

"İYİ NİYET FALAN YOK"

Hakemlerin iyi niyetinin olmadığını belirten Adalı, "Ne diyeceğimi bilmiyorum ama iyi niyet falan yok. Öyle olması gerekiyordu falan, keşke bizim içerideki maçımıza verseydiniz, orada yapsaydı bu rezillikleri, özellikle VAR'daki arkadaşlar. Süper Lig'den, 1. Lig'den, 2. Lig'den en az 35 başkan aradı. Alt liglerde de rezillikler var. Oraya da bakmak lazım. Bugün itibarıyla inandığım şey TFF Başkanı da TFF Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar, buna inandım artık, bir şey yapamıyorlar! İyi olacağını söylüyorlar, şu kadarcık bile sabrımız kalmadı artık." dedi.