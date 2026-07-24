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Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın forvet transferinde Darwin Nunez'i radarına aldığı iddia edildi. Uruguaylı yıldız için görüşmelerde önemli mesafe alındığı belirtildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2026 19:48 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 19:49
Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

Beşiktaş'ta kurmaylar, forvet transferine yapılacak takviye konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda yeni golcüsünü arayan Beşiktaş'ın Darwin Nunez'i radarına aldığı belirtildi.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Beşiktaş'ın Al Hilal forması giyen Darwin Nunez için görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği kaydedildi.

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Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

KİRALIK FORMÜLÜ

Beşiktaş'ın Darwin Nunez transferini kiralık formülle tamamlamak istediği belirtildi.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

Siyah-beyazlıların, Darwin Nunez'in kiralık transferi için Al Hilal'e 4 milyon Euro önerdiği aktarıldı.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

Darwin Nunez'in yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

PROJEYE OLUMLU YAKLAŞTI

Darwin Nunez'in Beşiktaş'ın sunduğu sportif projeye olumlu yaklaştığı belirtildi.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

Darwin Nunez'in Al Hilal ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

184 MİLYON EURO ÖDENDİ

Penarol'da futbola başlayan Darwin Nunez daha sonra Almeria, Benfica, Liverpool ve Al Hilal formaları giydi.

Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

Darwin Nunez transferi için şu ana kadar toplam 184 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #DARWİN NUNEZ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER