Beşiktaş’tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma çok yakın

Beşiktaş'ta kurmaylar, forvet transferine yapılacak takviye konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda yeni golcüsünü arayan Beşiktaş'ın Darwin Nunez'i radarına aldığı belirtildi. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Beşiktaş'ın Al Hilal forması giyen Darwin Nunez için görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği kaydedildi. KİRALIK FORMÜLÜ Beşiktaş'ın Darwin Nunez transferini kiralık formülle tamamlamak istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Darwin Nunez'in kiralık transferi için Al Hilal'e 4 milyon Euro önerdiği aktarıldı. Darwin Nunez'in yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. PROJEYE OLUMLU YAKLAŞTI Darwin Nunez'in Beşiktaş'ın sunduğu sportif projeye olumlu yaklaştığı belirtildi. Darwin Nunez'in Al Hilal ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. 27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. 184 MİLYON EURO ÖDENDİ Penarol'da futbola başlayan Darwin Nunez daha sonra Almeria, Benfica, Liverpool ve Al Hilal formaları giydi. Darwin Nunez transferi için şu ana kadar toplam 184 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.