Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, forvet transferinde bonservisini elinde bulunduran Dusan Vlahovic için girişimlerde bulunuyor. Beşiktaş'ın Sırp golcünün transferinde yaptığı teklifin ayrıntıları netlik kazandı. ITALIANO DEVREDE La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi için devreye girdiği belirtildi. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki santrfora 10 milyon euro maaş önerdiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Dusan Vlahovic'e 5 milyon euro imza parası teklif ettiği kaydedildi. KARARINI VEREMEDİ Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'ın teklifine henüz net cevap vermediği aktarıldı. Dusan Vlahovic'in gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek bir takıma transfer olmaya tam anlamıyla ikna olmadığı vurgulandı. Barcelona, Atletico Madrid ve Bayern Münih'in Dusan Vlahovic'in beklentilerini fazla bulduğu belirtildi. AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TAKIMLARINDA... Sırp golcünün ilk 11 garantisi olmasa bile Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeye devam etmek istediği kaydedildi. Dusan Vlahovic, geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maçta 10 gol attı ve 2 asist üretti.