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Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Beşiktaş'ın Juventus ile sözleşmesi biten Dusan Vlahovic transferinde gaza bastığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, yıldız futbolcu için yaptığı teklifi İtalyanlar duyurdu.

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Giriş Tarihi: 22.06.2026 01:06 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 01:07
Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Siyah-beyazlılar, forvet transferinde bonservisini elinde bulunduran Dusan Vlahovic için girişimlerde bulunuyor.

Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Beşiktaş'ın Sırp golcünün transferinde yaptığı teklifin ayrıntıları netlik kazandı.

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Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

ITALIANO DEVREDE

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi için devreye girdiği belirtildi.

Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki santrfora 10 milyon euro maaş önerdiği aktarıldı.

Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Siyah-beyazlıların, Dusan Vlahovic'e 5 milyon euro imza parası teklif ettiği kaydedildi.

Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

KARARINI VEREMEDİ

Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'ın teklifine henüz net cevap vermediği aktarıldı.

Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Dusan Vlahovic'in gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek bir takıma transfer olmaya tam anlamıyla ikna olmadığı vurgulandı.

Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Barcelona, Atletico Madrid ve Bayern Münih'in Dusan Vlahovic'in beklentilerini fazla bulduğu belirtildi.

Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TAKIMLARINDA…

Sırp golcünün ilk 11 garantisi olmasa bile Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeye devam etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Dusan Vlahovic, geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maçta 10 gol attı ve 2 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #DUSAN VLAHOVİC #JUVENTUS #TRANSFER