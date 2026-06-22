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Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic’e dev teklif! İşte önerilen maaş

Beşiktaş'ın Juventus ile sözleşmesi biten Dusan Vlahovic transferinde gaza bastığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, yıldız futbolcu için yaptığı teklifi İtalyanlar duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 01:06 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 01:07