Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Beşiktaş'ta santrfor transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlılarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'dan ayrılan ve boşa çıkan Mauro Icardi, Beşiktaş'a önerildi. MENAJERLER TEKLİF ETTİ Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a menajeri aracılığı ile Mauro Icardi teklif edildi. Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, Arjantinli yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkladı. Elio Pino, 'Mauro Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Icardi'nin tüm isteği ve hedefi Avrupa'da kalmak yönünde' dedi. KABUL EDİLMEDİ Beşiktaş'a sunulan Mauro Icardi önerisi ise kabul görmedi. Beşiktaş kurmayları, Mauro Icardi önerisine şu cevabı verdi: 'Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz.' Siyah-beyazlı yöneticiler, Arjantinli forvete kapıları kapattı. GELECEĞİ MERAK KONUSU Mauro Icardi'nin kariyer yolculuğunun ne yönde olacağı merak konusu. GELECEĞİ MERAK KONUSU Mauro Icardi'nin kariyer yolculuğunun ne yönde olacağı merak konusu.