Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılar, Arjantinli forvetle ilgili kararını verdi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 02.08.2026 20:54 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:01
Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Beşiktaş'ta santrfor transferi için çalışmalar hızlandırıldı.

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlılarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Galatasaray'dan ayrılan ve boşa çıkan Mauro Icardi, Beşiktaş'a önerildi.

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Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

MENAJERLER TEKLİF ETTİ

Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a menajeri aracılığı ile Mauro Icardi teklif edildi.

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, Arjantinli yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkladı.

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Elio Pino, "Mauro Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Icardi'nin tüm isteği ve hedefi Avrupa'da kalmak yönünde" dedi.

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

KABUL EDİLMEDİ

Beşiktaş'a sunulan Mauro Icardi önerisi ise kabul görmedi.

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Beşiktaş kurmayları, Mauro Icardi önerisine şu cevabı verdi: "Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz."

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

Siyah-beyazlı yöneticiler, Arjantinli forvete kapıları kapattı.

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Mauro Icardi'nin kariyer yolculuğunun ne yönde olacağı merak konusu.

Beşiktaş’tan Mauro Icardi kararı! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra…

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Mauro Icardi'nin kariyer yolculuğunun ne yönde olacağı merak konusu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #GALATASARAY #MAURO ICARDİ #TRANSFER