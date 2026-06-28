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Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

Beşiktaş'ın A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen tecrübeli futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transferde ısrarcı olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 28.06.2026 20:37 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 20:38
Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandırıldı.

Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

Siyah-beyazlıların, transferde rotasını milli yıldıza çevirdiği öne sürüldü.

Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun transferi istediği aktarıldı.

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Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

SALİH ÖZCAN RADARDA

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Salih Özcan'ı istediği belirtildi.

Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Futbol Direktörü Önder Özen'in A Milli Futbol Takımı'nın ABD maçında Salih Özcan'ı takip ettiği kaydedildi.

Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

Vincenzo Italiano'nun Salih Özcan için olumlu rapor verdiği vurgulandı.

Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

ITALIANO ISRARCI

Vincenzo Italiano'nun Salih Özcan transferi konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı.

Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrıldı.

Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

28 yaşındaki Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

Köln altyapısında yetişen Salih Özcan daha sonra Holstein Kiel, Wolfsburg ve Borussia Dortmund formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #SALİH ÖZCAN #TRANSFER