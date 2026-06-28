Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca! Vincenzo Italiano ısrarla istedi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandırıldı. Siyah-beyazlıların, transferde rotasını milli yıldıza çevirdiği öne sürüldü. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun transferi istediği aktarıldı. SALİH ÖZCAN RADARDA A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Salih Özcan'ı istediği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Futbol Direktörü Önder Özen'in A Milli Futbol Takımı'nın ABD maçında Salih Özcan'ı takip ettiği kaydedildi. Vincenzo Italiano'nun Salih Özcan için olumlu rapor verdiği vurgulandı. ITALIANO ISRARCI Vincenzo Italiano'nun Salih Özcan transferi konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı. Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrıldı. DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO 28 yaşındaki Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Köln altyapısında yetişen Salih Özcan daha sonra Holstein Kiel, Wolfsburg ve Borussia Dortmund formaları giydi.