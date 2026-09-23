Trend
Galeri
Trend Spor
Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...
Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Almanya'da forma giyen 21 yaşındaki yıldızı yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların transfer için harekete geçmeye hazırlandığı belirtilirken, genç futbolcu için istenen bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2026 18:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 18:58