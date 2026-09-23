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Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Almanya'da forma giyen 21 yaşındaki yıldızı yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların transfer için harekete geçmeye hazırlandığı belirtilirken, genç futbolcu için istenen bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.09.2026 18:56 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 18:58
Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...
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Süper Lig'in 6.haftasında Amedspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş, milli araya moralsiz giriş yaptı.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

Siyah-beyazlı takımda gözler, yaz transfer döneminde takviye yapılamayan bölgelere çevrilmiş durumda.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

Teknik direktör Vincenzo Italiano liderliğindeki Kartal, ocak ayında kalan eksiklerini tamamlamak istiyor.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

Bu doğrultuda, Almanya'da son dönemin yükselen yıldızlarından olan isim bir kez daha Beşiktaş'ın radarına girdi.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

MERT KÖMÜR HAMLESİ

Alman basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Augsburg forması giyen 21 yaşındaki 10 numara Mert Kömür için harekete geçti.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Siyah-beyazlıların, ara transfer döneminde Alman temsilcinin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

TALEP 20 MİLYON EURO

Augsburg'un Mert Kömür için 20 milyon euro talep ettiği aktarılırken, performans bonusları ve sonraki satıştan pay içeren tekliflerle bu bonservis bedelinden feragat edilebileceği belirtildi.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Augsburg altyapısında yetişen genç futbolcu, 2023 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

62 MAÇTA OYNADI

Mert Kömür, Alman ekibinin forması altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 62 karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

PERFORMANSI

2,542 dakika süre bulan Kömür, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 5 kez sarsarken, 5 de asist katkısı üretti.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

SÖZLEŞME DURUMU

1,84 boyundaki futbolcunun, kulübü Augsburg ile olan mevcut kontratı 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Almanya U21 Milli Takımı'nın formasını terleten genç yıldız, son oynadığı 6 maçta 315 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş’tan ocak ayı transfer bombası! Yıldız futbolcu için harekete geçiliyor...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Mert Kömür'ün güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ #ALMANYA BUNDESLİGA