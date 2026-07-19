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Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

Mphamed Salah ile anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş'ın orta saha transferinde de harekete geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki yıldız için harekete geçti.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.07.2026 22:53 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 07:17
Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

Kadrosuna çok sayıda takviyede bulunan Beşiktaş, orta sahaya bir takviye daha yapmak için gaza bastı.

Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

Siyah-beyazlılar, transferde rotasını Fransa'ya çevirdi.

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Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

HOJBJERG GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, Marsilya forması giyen Pierre Emile Hojbjerg'i gündemine aldı.

Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

Siyah-beyazlılar, Milan'ın da istediği Pierre Emile Hojbjerg'e talip oldu.

Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş, Pierre Emile Hojbjerg transferi için hem Marsilya hem de oyuncu cephesiyle pazarlıklara başladı.

Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

Siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki Danimarkalı yıldızın transferi için yoğun baskı yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Pierre Emile Hojbjerg'in Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek.

Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

Danimarkalı orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

Marsilya, geçtiğimiz sezon başında Pierre Emile Hojbjerg için Tottenham'a 13 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #TRANSFER #VİNCENZO ITALİANO