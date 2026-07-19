Beşiktaş’tan orta saha operasyonu! İşte hedefteki yıldız

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna çok sayıda takviyede bulunan Beşiktaş, orta sahaya bir takviye daha yapmak için gaza bastı. Siyah-beyazlılar, transferde rotasını Fransa'ya çevirdi. HOJBJERG GÜNDEME GELDİ Beşiktaş, Marsilya forması giyen Pierre Emile Hojbjerg'i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Milan'ın da istediği Pierre Emile Hojbjerg'e talip oldu. PAZARLIKLAR BAŞLADI Beşiktaş, Pierre Emile Hojbjerg transferi için hem Marsilya hem de oyuncu cephesiyle pazarlıklara başladı. Siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki Danimarkalı yıldızın transferi için yoğun baskı yaptığı öğrenildi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Pierre Emile Hojbjerg'in Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek. Danimarkalı orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Marsilya, geçtiğimiz sezon başında Pierre Emile Hojbjerg için Tottenham'a 13 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti.