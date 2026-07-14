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Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Salih Özcan transferi sonrası orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Norveçli futbolcuyu radarına aldı. Vincenzo Italiano, 27 yaşındaki yıldızın transferine onay verdi.

Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:08 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 07:16