Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Salih Özcan transferi sonrası orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Beşiktaş, bu doğrultuda Norveçli oyuncuyu radarına aldı. THORSTVEDT GÜNDEMDE Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt'i gündemine aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalya'dan tanıdığı 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun transferine olumlu bakıyor. Beşiktaş'ın Kristian Thorstvedt transferi konusunda yakın zamanda Sassuolo ile temasa geçmesi bekleniyor. DÜNYA KUPASI'NDA 2 MAÇA ÇIKTI Kristian Thorstvedt, 2026 Dünya Kupası'nda Norveç formasıyla 2 maçta şans buldu. Kristian Thorstvedt'in Sassuolo ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek. 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Sassuolo, 2022-2023 sezonu başında Kristian Thorstvedt transferi için 10 milyon 150 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.