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Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Salih Özcan transferi sonrası orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Norveçli futbolcuyu radarına aldı. Vincenzo Italiano, 27 yaşındaki yıldızın transferine onay verdi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:08 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 07:16
Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Siyah-beyazlılar, Salih Özcan transferi sonrası orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Beşiktaş, bu doğrultuda Norveçli oyuncuyu radarına aldı.

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Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

THORSTVEDT GÜNDEMDE

Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt'i gündemine aldı.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalya'dan tanıdığı 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun transferine olumlu bakıyor.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Beşiktaş'ın Kristian Thorstvedt transferi konusunda yakın zamanda Sassuolo ile temasa geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

DÜNYA KUPASI'NDA 2 MAÇA ÇIKTI

Kristian Thorstvedt, 2026 Dünya Kupası'nda Norveç formasıyla 2 maçta şans buldu.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Kristian Thorstvedt'in Sassuolo ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

27 yaşındaki Norveçli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking hamlesi! Vincenzo Italiano onayladı

Sassuolo, 2022-2023 sezonu başında Kristian Thorstvedt transferi için 10 milyon 150 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SALİH ÖZCAN #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER