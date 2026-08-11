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Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

Beşiktaş'ta kurmayların, orta saha transferinde listesine sürpriz bir ismi aldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki Norveçli oyuncuya kanca attığı vurgulandı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 11.08.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 17:11
Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, orta saha bölgesine iki takviye daha yapmayı planlıyor.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

Siyah-beyazlı idarecilerin, bu doğrultuda 27 yaşındaki Norveçli oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

Beşiktaş'ın listesine aldığı yıldız futbolcu ortaya çıktı.

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Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

THORSTVEDT GÜNDEME GELDİ

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt ile ilgileniyor.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki Kristian Thorstvedt'i transfer listesine eklediği belirtildi.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Kristian Thorstvedt'in Sassuolo ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

39 KEZ MİLLİ OLDU

Kristian Thorstvedt, Norveç Milli Takımı'nda 39 maça çıktı ve 4 gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

Viking altyapısında yetişen Kristian Thorstvedt daha sonra Genk ve Sassuolo formaları giydi.

Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

Kristian Thorstvedt, merkez orta sahanın yanı sıra on numara bölgesinde de oynayabiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER