Beşiktaş’tan orta sahaya Viking operasyonu! Listeye dahil edildi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, orta saha bölgesine iki takviye daha yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı idarecilerin, bu doğrultuda 27 yaşındaki Norveçli oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş'ın listesine aldığı yıldız futbolcu ortaya çıktı. THORSTVEDT GÜNDEME GELDİ A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki Kristian Thorstvedt'i transfer listesine eklediği belirtildi. SÖZLEŞMESİ BİTECEK Kristian Thorstvedt'in Sassuolo ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. 39 KEZ MİLLİ OLDU Kristian Thorstvedt, Norveç Milli Takımı'nda 39 maça çıktı ve 4 gol sevinci yaşadı. Viking altyapısında yetişen Kristian Thorstvedt daha sonra Genk ve Sassuolo formaları giydi. Kristian Thorstvedt, merkez orta sahanın yanı sıra on numara bölgesinde de oynayabiliyor.