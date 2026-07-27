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Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Beşiktaş'ın Milan forması giyen Rafael Leao'yu transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. Taraflar arasında transfer görüşmelerinin başladığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 27.07.2026 00:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 00:07
Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandırıldı.

Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Siyah-beyazlıların, hücum hattına yapılacak takviye konusunda Rafael Leao'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızın transferi için harekete geçtiği kaydedildi.

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Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

DEVREYE GİRİLDİ

Sacha Tavoileri'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Rafael Leao transferinde devreye girdiği vurgulandı.

Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Portekizli yıldızın menajeriyle Beşiktaş'ın görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Rafael Leao'nun adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılıyor.

Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇA ÇIKTI

Rafael Leao, Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda 5 maçta süre aldı. Yıldız oyuncu, bu süreçte 1 gol ile 1 asist üretti.

Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

27 yaşındaki kanat oyuncusunun, Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra santrfor ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Sporting Lizbon altyapısında yetişen Rafael Leao daha sonra Lille ve Milan'da oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MİLAN #RAFAEL LEAO