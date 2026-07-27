Beşiktaş’tan Rafael Leao sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandırıldı. Siyah-beyazlıların, hücum hattına yapılacak takviye konusunda Rafael Leao'yu gündemine aldığı iddia edildi. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızın transferi için harekete geçtiği kaydedildi. DEVREYE GİRİLDİ Sacha Tavoileri'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Rafael Leao transferinde devreye girdiği vurgulandı. Portekizli yıldızın menajeriyle Beşiktaş'ın görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Rafael Leao'nun adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılıyor. DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇA ÇIKTI Rafael Leao, Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda 5 maçta süre aldı. Yıldız oyuncu, bu süreçte 1 gol ile 1 asist üretti. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösteriliyor. ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra santrfor ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor. Sporting Lizbon altyapısında yetişen Rafael Leao daha sonra Lille ve Milan'da oynadı.