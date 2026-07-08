Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Beşiktaş, Leandro Trossard dışında bir Belçikalıyı daha gözüne kestirdi. HEDEF YENİDEN LUKAKU Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi gündeme gelen ve görüşülen Romelu Lukaku için yeniden adımlar atılıyor. Sakatlıktan döndükten sonra geçtiğimiz sezon Napoli'de az süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası performansıyla dikkat çekti. LUKAKU TARAFIYLA İLETİŞİM KURULDU Uzun süredir Dusan Vlahovic'ten haber bekleyen ama istediği yanıtı alamayan yönetim, Lukaku tarafıyla iletişime geçti. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız ismin sağlık raporlarını isteyen ve incelemeye alan Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Napoli ile de temasa geçtiği aktarıldı. Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu (93 gol) olan Romelu Lukaku, Dünya Kupası'nda son oynanan ABD maçında yedek kulübesinde gelip ülkesi adına 4. golü atan isim oldu. DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ 33 yaşındaki futbolcu, bu golle Dünya Kupası tarihinde dört farklı karşılaşmada oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu. Bu Dünya Kupası'nda ABD, Senegal ve Yeni Zelanda müsabakalarında oyuna sonradan girip skora katkı yapan 'Big Rom' lakaplı futbolcu, 2014'te de ABD filelerini havalandırmıştı. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Belçikalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Romelu Lukaku daha önce Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi dev kulüplerde oynadı.