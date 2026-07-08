Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic transferinin sonuçlandırılamaması sonrası rota Romelu Lukaku'ya çevrildi. Beşiktaş, Belçikalı yıldızın transferinde gaza bastı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 07.07.2026 22:58 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:12
Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Beşiktaş, Leandro Trossard dışında bir Belçikalıyı daha gözüne kestirdi.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

HEDEF YENİDEN LUKAKU

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi gündeme gelen ve görüşülen Romelu Lukaku için yeniden adımlar atılıyor.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Sakatlıktan döndükten sonra geçtiğimiz sezon Napoli'de az süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası performansıyla dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

LUKAKU TARAFIYLA İLETİŞİM KURULDU

Uzun süredir Dusan Vlahovic'ten haber bekleyen ama istediği yanıtı alamayan yönetim, Lukaku tarafıyla iletişime geçti.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız ismin sağlık raporlarını isteyen ve incelemeye alan Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Napoli ile de temasa geçtiği aktarıldı.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu (93 gol) olan Romelu Lukaku, Dünya Kupası'nda son oynanan ABD maçında yedek kulübesinde gelip ülkesi adına 4. golü atan isim oldu.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

33 yaşındaki futbolcu, bu golle Dünya Kupası tarihinde dört farklı karşılaşmada oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Bu Dünya Kupası'nda ABD, Senegal ve Yeni Zelanda müsabakalarında oyuna sonradan girip skora katkı yapan 'Big Rom' lakaplı futbolcu, 2014'te de ABD filelerini havalandırmıştı.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Belçikalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku çıkarması! Rapor istendi, görüşmeler başladı

Romelu Lukaku daha önce Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi dev kulüplerde oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #ROMELU LUKAKU #DUSAN VLAHOVİC