Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

Transferleri üst üste patlatan Beşiktaş'ın son bombası Romelu Lukaku... Vlahovic'ten uzun süredir beklediği haberi alamayan siyah-beyazlılar, bunun üzerine Lukaku'ya yöneldi... Öncelikle geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren oyuncunun sağlık raporlarını isteyen Beşiktaş, yapılan incelemenin ardından sağlık kurulundan olumlu dönüş alınca ilk resmi adımları attı. TEMASLAR BAŞLADI Hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Napoli ile temasa geçildi. Lukaku'nun siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Napoli'nin kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı belirtildi. 5 MİLYON EURO HEDEFİ Pazarlıkların devam ettiği, Beşiktaş'ın bu transferi 5 milyon Euro karşılığında bitirmek için çaba harcadığı kaydedildi. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Belçikalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. DÜNYA KUPASI'NDA 4 GOL KATKISI Romelu Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maçta oynadı ve 3 gol ile 1 asist üretti. Lierse'de futbola başlayan Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Chelsea formaları giydi.