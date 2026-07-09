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Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

Beşiktaş, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun transferi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, yıldız forvetin transferini bitirmek istediği bedel netlik kazandı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 08.07.2026 22:27 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 07:03
Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

Transferleri üst üste patlatan Beşiktaş'ın son bombası Romelu Lukaku

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

Vlahovic'ten uzun süredir beklediği haberi alamayan siyah-beyazlılar, bunun üzerine Lukaku'ya yöneldi…

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

Öncelikle geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren oyuncunun sağlık raporlarını isteyen Beşiktaş, yapılan incelemenin ardından sağlık kurulundan olumlu dönüş alınca ilk resmi adımları attı.

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Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

TEMASLAR BAŞLADI

Hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Napoli ile temasa geçildi.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

Lukaku'nun siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Napoli'nin kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı belirtildi.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

5 MİLYON EURO HEDEFİ

Pazarlıkların devam ettiği, Beşiktaş'ın bu transferi 5 milyon Euro karşılığında bitirmek için çaba harcadığı kaydedildi.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

Belçikalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

DÜNYA KUPASI'NDA 4 GOL KATKISI

Romelu Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maçta oynadı ve 3 gol ile 1 asist üretti.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku pazarlığı! İşte gözden çıkarılan bedel

Lierse'de futbola başlayan Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Chelsea formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ROMELU LUKAKU #TRANSFER