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Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Gidişattan memnun olmayan Vincenzo İtaliano, savunmada yaşanan büyük sıkıntıya çözüm arıyor. Siyah-beyazlı yönetim ise ocak ayındaki ara dönem öncesi orta sahanın yanı sıra tandem için de çalışmalara başladı. İşte o karar...

Giriş Tarihi: 07.11.2026 08:53