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Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Gidişattan memnun olmayan Vincenzo İtaliano, savunmada yaşanan büyük sıkıntıya çözüm arıyor. Siyah-beyazlı yönetim ise ocak ayındaki ara dönem öncesi orta sahanın yanı sıra tandem için de çalışmalara başladı. İşte o karar...

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 07.11.2026 08:53
Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e yenilen Beşiktaş, bu sezonki 5. deplasman mağlubiyetini alırken savunma yine S.O.S verdi.

Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Crystal Palace maçında Tiago Djalo'nun, Celtic karşısında ise Emmanuel Agbadou'nun pas hataları gole sebep oldu.

Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Özellikle Amed yenilgisiyle başlayan periyotta 1.5 aydır defansta çözüm bulunamaması teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu çileden çıkardı.

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Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Son 8 maçta yenilen 15 gol tüm stoperlerin sorgulanmasını gündeme getirirken Nübel'in performansı da tartışmaya açıldı.

Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Yaz döneminde İtaliano'nun son hamleyi orta sahaya yapmak istemesi nedeniyle stoper transferi geri plana itilmiş ve son gün yerli alternatif olarak Ümit Akdağ kadroya dahil edilmişti. Ancak savunmadaki kriz nedeniyle ocak ayında orta sahanın yanı sıra stoper takviyesi gündeme dahil edildi.

Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Yönetim bu konudaki çalışmalarına başlarken yabancı kontenjanının dolu olması Beşiktaş'ın önüne bir başka sorunu getirdi.

Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Diğer futbolculara ise performanslarına göre karar verilecek.

Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

HAMLELERE ELEŞTİRİ VAR!

Siyah-beyazlılarda sadece defans hataları değil, teknik ekibin saha içi hamleleri de tartışılıyor.

Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Kasımpaşa karşısında öndeyken çift santrfora dönen teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, orta sahaya hamle yapmaması ile birlikte son bölümdeki Rashica tercihi eleştiri aldı.

Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Celtic maçında ise Salih Özcan'ı çıkarıp Orkun Kökçü'yü sahaya atan İtalyan hocanın bu değişikliği sonrası İskoç ekibi daha rahat pozisyon bulup savunmanın zaaflarından faydalandı.

Beşiktaş’tan stoper kararı! Vincenzo İtaliano’yu çileden çıkardı...

Kasımpaşa da Celtic de kulübeden sahaya sürdüğü oyuncularla sonuç alırken Beşiktaş adına bu iki maçın değişiklikleri istenilen etkiyi uyandırmadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#VİNCENZO İTALİANO #BEŞİKTAŞ