Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarında sağ kanat bölgesine hız verdi. Siyah-beyazlıların, sağ kanat transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği aktarıldı. MOHAMED ALI CHO RADARDA L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş'ın Nice forması giyen Mohamed Ali Cho ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Fransız kanat oyuncusu için teklifte bulunduğu vurgulandı. Beşiktaş'ın Mohamed Ali Cho için Nice'e 15 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi. KONTENJANA UYUYYOR Mohamed Ali Cho, TFF tarafından belirlenen +4 kontenjanına uyuyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, Nice ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Mohamed Ali Cho'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Mohamed Ali Cho, Fransa U21 Milli Takımı'nda 8 kez süre aldı.