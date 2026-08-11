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Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın sağ kanat transferi için sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Fransız futbolcu için teklifini sunduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:05