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Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın sağ kanat transferi için sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Fransız futbolcu için teklifini sunduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:05
Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarında sağ kanat bölgesine hız verdi.

Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Siyah-beyazlıların, sağ kanat transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği aktarıldı.

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Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

MOHAMED ALI CHO RADARDA

L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş'ın Nice forması giyen Mohamed Ali Cho ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Siyah-beyazlıların, Fransız kanat oyuncusu için teklifte bulunduğu vurgulandı.

Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Beşiktaş'ın Mohamed Ali Cho için Nice'e 15 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

KONTENJANA UYUYYOR

Mohamed Ali Cho, TFF tarafından belirlenen +4 kontenjanına uyuyor.

Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

22 yaşındaki kanat oyuncusunun, Nice ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Mohamed Ali Cho'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan sürpriz kanat transferi! Dev teklif yapıldı

Mohamed Ali Cho, Fransa U21 Milli Takımı'nda 8 kez süre aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER