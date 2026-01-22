Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan transferde kanatlanma zamanı!

Beşiktaş’tan transferde kanatlanma zamanı!

Beşiktaş'ta sol kanat transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için ısrarcı durumda…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 22.01.2026 07:19
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kanat oyuncusu almak istediklerini belirterek bu bölge için kaliteli bir oyuncu baktıklarını söylemişti.

Siyah-beyazların en başından beri arzu ettiği isim; Inter'den Luis Henrique

TRANSFERDE YÖNTEM ARANIYOR

Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna dahil edebilecek bir yöntem arıyor.

Uzun yıllar sonra gerçek manada net bir sol kanat profili peşinde koşan siyah-beyazlılar, oyun kurucu özelliği de olan deneyimli ismin bu boşluğu doldurabileceğine inanıyor.

SAKATLIK PLANLARI BOZDU

Beşiktaş, İtalyan ekibinin sağ kanat transferini yapmasını beklese de henüz istediği sonuç ortaya çıkmadı.

Inter'de Dumfries'in sakatlığı sonrası sağda forma giymeye başlayan 24 yaşındaki isim için yönetimin bir hamle daha yapacağı belirtildi.

Kartal, kanadı net doldurabileceğine inandığı Henrique konusunda teknik ekibin ısrarıyla satın alma şartıyla kiralama yolunu bir kez daha deneyecek.

Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro.

Bu sezon Inter formasıyla 22 maçta görev alan Luis Henrique, 1 asist yaptı.