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Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışlarında sona yaklaştığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Vincenzo Italiano'ya yaptığı teklifin detayları belli oldu.

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Giriş Tarihi: 04.06.2026 20:08 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 20:09
Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında sona gelindiği öğrenildi.

Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

Siyah-beyazlıların, son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano için gaza bastığı aktarıldı.

Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'ya önerdiği sözleşmenin ayrıntılarını İtalyan basını duyurdu.

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Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

2 YILLIK TEKLİF

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

Siyah-beyazlıların, Vincenzo Italiano'ya yıllık 6 milyon euro maaş önerdiği aktarıldı.

Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

EKİBİNE 2.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'nun ekibine sezon başına toplamda 2 milyon 500 bin euro önerdiği vurgulandı.

Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

48 yaşındaki Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ın teklifine tamamen olumlu yaklaştığı vurgulandı.

Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

Beşiktaş ile Vincenzo Italiano arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

1.55 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Vincenzo Italiano, bu sezon Bologna'da 56 maçta 1.55 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

Vigontina'da teknik direktörlüğe başlayan Vincenzo Italiano daha sonra Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'yı çalıştırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERGEN YALÇIN