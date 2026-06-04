Beşiktaş’tan Vincenzo Italiano operasyonu! İşte sözleşme süresi ve önerilen maaş

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında sona gelindiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano için gaza bastığı aktarıldı. Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'ya önerdiği sözleşmenin ayrıntılarını İtalyan basını duyurdu. 2 YILLIK TEKLİF Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Vincenzo Italiano'ya yıllık 6 milyon euro maaş önerdiği aktarıldı. EKİBİNE 2.5 MİLYON EURO Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'nun ekibine sezon başına toplamda 2 milyon 500 bin euro önerdiği vurgulandı. 48 yaşındaki Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ın teklifine tamamen olumlu yaklaştığı vurgulandı. Beşiktaş ile Vincenzo Italiano arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtildi. 1.55 PUAN ORTALAMASI YAKALADI Vincenzo Italiano, bu sezon Bologna'da 56 maçta 1.55 puan ortalaması yakaladı. Vigontina'da teknik direktörlüğe başlayan Vincenzo Italiano daha sonra Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'yı çalıştırdı.