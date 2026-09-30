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Bilal Erdoğan'dan Filistin mesajı: "Burası sizin de eviniz" | Konya'daki dostluk maçında büyük destek...

Süper Lig ekibi Konyaspor, Filistin Milli Futbol Takımı ile dostluk karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan mücadelede tribünler bayraklarla donatıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan maç öncesinde önemli mesajlar verdi.

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 19:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 20:07
Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı ile anlamı yüksek bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor.

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

MEŞALELERLE STADYUMA GELDİLER

Filistin Milli Takım kafilesi, stadyum yolunda taraftarların meşaleli karşılamasıyla karşılandı. Yoğun ilgi gören Filistin Milli Takımı, Konyalı taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma girdi.

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

"AYNI TARAFTARIZ, AYNI TARAFTAYIZ"

Konyaspor, Filistinli milli futbolcuların saha zemini kontrolü sırasında çekilen görüntülerini, "Evinize hoş geldiniz. Aynı taraftarız, aynı taraftayız" ifadeleriyle paylaştı.

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Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

Karşılaşma öncesinde tribünleri Filistin bayraklarıyla süsleyen kulüp, konuk ekibe yönelik anlamlı bir mesaj verdi.

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde organize edilen Filistin Günü kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde 'Konya'da Filistin Günü' düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya Valisi İbrahim Akın, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Al Rajoub, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği Gençlik ve Spor Departmanı Direktörü Dr. Boubakari Maiga, Maldivler Gençlerin Güçlendirilmesi, Spor ve Zindelik Bakanı Abdulla Rafiu, İslami Dayanışma Spor Birliği Genel Direktörü Nasser Ayman Majali ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı katıldı.

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

'ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İÇİN OKULLARINA GİDEMİYOR'

Etkinliğe onur konuğu olarak katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ise "Allah'ın izniyle Gazze'nin yeniden inşasını görmek için Filistin'in özgür bağımsız şekilde toprak bütünlüğü olacak şekilde kurulduğunu görmek için Kudüs'ün bütün İslam aleminin özgürce ibadet edebileceği, özgürlüğüne kavuştuğunu görebilmek için bir hayat feda etsek yeridir. 75 bin insanın hayatı feda oldu arkadaşlar. İçinde 28 bini çocuktu. Masum çocuklar, 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun.

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

"Dolayısıyla Filistinlilerin Gazze'den Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. Gazzeliler, Gazze'de yaşayacak, Batı Şerialılar, Batı Şeria'da yaşayacak. Filistin, Filistinlilerinin toprağı olarak kalacak, üniversitelerini yerinde destekleyeceğiz, evlerinin yerinde yapılmasını sağlayacağız. Kalkacaklar, kulağa hoş gelen öneriler sunacaklar. 'Filistinlileri, gençleri çıkaralım', 'Şurada üniversiteye alalım' diyecekler. 'Filistinli çocukları çıkaralım şurada okutalım' diyecekler, Filistinlileri alalım şurada kamplara koyalım diyecekler. Bunlar bunları asla kabul etmeyiz" dedi.

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

Bilal Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda bırakın Gazze'yi Batı Şeria'da da İsrailli işgalciler, onlara sivil deniyor. Onlar sivil değil, onlar hırsız, onlar talancı, onlar işgalci. İşgalciler bir Filistinli ailenin evini yakıyorlar, terk etmesini sağlıyorlar. İsrail hükümetinin bununla ilgili söyleyecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla dünyaya Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak pazarlanan rejimin, hırsız talan rejimi olduğunu bütün dünya izliyor. Allah'ın izniyle Gazze'nin yeniden inşasını görmek için Filistin'in özgür, bağımsız şekilde toprak bütünlüğü olacak şekilde kurulduğunu görmek demek için Kudüs'ün bütün İslam aleminin özgürce ibadet edebileceği özgürlüğüne kavuştuğunu görebilmek için bir hayat feda."

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

"BURASI SİZİN DE EVİNİZ"

Bilal Erdoğan, maç öncesi stadyumda yaptığı açıklamalarda ise "Filistinli kardeşlerimize burası sizin de eviniz mesajını veriyoruz" dedi.

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Filistin Milli takımının yabancı bir şehirde değil, kendi evlerinde sahaya çıkacaklarını ifade etti. Bakan Bak, "Bu kadim şehir bugün de spor diplomasisinin en asil örneğini tüm dünyaya göstermektedir. Bu akşam saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor Filistin Milli Futbol Takımı, tarihi dostluk maçının sloganı, taşıdığımız ruhu en net şekilde özetlemektedir. Bizim evimiz sizin evinizdir. Konya'ya hoş geldiniz. Konya'da yeşil sahada kurulacak olan kardeşlik köprüsü Filistin'in elinden zorbalıkla hukuksuzca alınan ev sahibi olma hakkını ve saha avantajını uluslararası düzene yeniden tesis etmektedir. Filistinli kardeşlerimiz, kahraman sporcularımız bu akşam yabancı bir sahada değil, kendi evlerinde öz kardeşleriyle sahaya çıkacaklar. Türkiye olarak Filistin'in barışa kavuşmasının ardından yıkılan spor altyapısının yeniden imarı sürecinde ve Filistinli gençlerin yeniden sahalara dönmesinde üzerimize deşen payı yapmaya hazırız" diye konuştu.

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hep birlikte gençlerimizle beraber Türkiye olarak, tüm dünya olarak sesimizi yükselteceğiz. Çocukların, kadınların, masum insanların yaşadığı acıya sırtımızı dönmek, açlığı, yıkımı ve zulmü görmezden gelmek insanlığa yakışmaz. Şimdi burada bir teşekkürü de bazı sporculara yapmak istiyorum. Şampiyon olan Barcelona'da Filistin bayrağını taşıyan Lamine Yamal'a teşekkür ediyoruz. Coşkuyla meydana çıkan Filistin taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Yine dün akşam İsrail maçında ellerini rakibinin elini sıkmayan ve onlara meydan okuyan İrlanda Milli Futbol takımına teşekkür ediyoruz. İskoçya'nın Celtic takımına teşekkür ediyoruz. Tribünlerde coşkuyu da artırarak Filistin'in yanında olduklarını söyleyenlere teşekkür ediyoruz. Yine bizim futbol takımlarımıza, bizim takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman yüreğimiz Filistin'le beraber olacak."

Bilal Erdoğan’dan Filistin mesajı: Burası sizin de eviniz | Konya’daki dostluk maçında büyük destek...

Konyaspor-Filistin maçı öncesi tribünlerde dikkat çeken bir koreografide yapıldı. Açılan pankartta "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" sözleri yer aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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