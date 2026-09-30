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Bilal Erdoğan'dan Filistin mesajı: 'Burası sizin de eviniz' | Konya'daki dostluk maçında büyük destek...
Bilal Erdoğan'dan Filistin mesajı: "Burası sizin de eviniz" | Konya'daki dostluk maçında büyük destek...
Süper Lig ekibi Konyaspor, Filistin Milli Futbol Takımı ile dostluk karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan mücadelede tribünler bayraklarla donatıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan maç öncesinde önemli mesajlar verdi.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 19:55
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 20:07