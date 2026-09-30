Bilal Erdoğan'dan Filistin mesajı: "Burası sizin de eviniz" | Konya'daki dostluk maçında büyük destek...

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Filistin Milli takımının yabancı bir şehirde değil, kendi evlerinde sahaya çıkacaklarını ifade etti. Bakan Bak, "Bu kadim şehir bugün de spor diplomasisinin en asil örneğini tüm dünyaya göstermektedir. Bu akşam saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor Filistin Milli Futbol Takımı, tarihi dostluk maçının sloganı, taşıdığımız ruhu en net şekilde özetlemektedir. Bizim evimiz sizin evinizdir. Konya'ya hoş geldiniz. Konya'da yeşil sahada kurulacak olan kardeşlik köprüsü Filistin'in elinden zorbalıkla hukuksuzca alınan ev sahibi olma hakkını ve saha avantajını uluslararası düzene yeniden tesis etmektedir. Filistinli kardeşlerimiz, kahraman sporcularımız bu akşam yabancı bir sahada değil, kendi evlerinde öz kardeşleriyle sahaya çıkacaklar. Türkiye olarak Filistin'in barışa kavuşmasının ardından yıkılan spor altyapısının yeniden imarı sürecinde ve Filistinli gençlerin yeniden sahalara dönmesinde üzerimize deşen payı yapmaya hazırız" diye konuştu.