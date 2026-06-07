Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

2026 Dünya Kupası öncesinde Brezilya Milli Takımı sakatlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Brezilya Milli Takımı'nda yıldız futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. WESLEY DEPREMİ Brezilya Futbol Federasyonu, Wesley'in sakatlığını resmen açıkladı. Wesley'in Mısır ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı kaydedildi. Wesley'in sol uyluk adalesinde kas yaralanması tespit edildiği vurgulandı. DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ Wesley'in yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracağı ifade edildi. Wesley'in Brezilya Milli Takımı için değerli bir oyuncu olduğu ve takımın bir parçası olarak görülmeye devam edeceği kaydedildi. Wesley'in yerine kadroya çağrılan isim Atalanta'dan Ederson oldu. EDERSON ABD YOLCUSU Ederson'un Pazartesi günü Brezilya Milli Takımı kampına dahil olacağı belirtildi. Carlo Ancelotti'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına bu tercihi yaptığı vurgulandı.