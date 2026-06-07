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Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Brezilya Milli Takımı'nda şoke eden bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Tecrübeli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 20:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 20:01
Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

2026 Dünya Kupası öncesinde Brezilya Milli Takımı sakatlık kriziyle karşı karşıya kaldı.

Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Brezilya Milli Takımı'nda yıldız futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı.

Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

WESLEY DEPREMİ

Brezilya Futbol Federasyonu, Wesley'in sakatlığını resmen açıkladı.

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Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Wesley'in Mısır ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı kaydedildi.

Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Wesley'in sol uyluk adalesinde kas yaralanması tespit edildiği vurgulandı.

Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Wesley'in yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracağı ifade edildi.

Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Wesley'in Brezilya Milli Takımı için değerli bir oyuncu olduğu ve takımın bir parçası olarak görülmeye devam edeceği kaydedildi.

Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Wesley'in yerine kadroya çağrılan isim Atalanta'dan Ederson oldu.

Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

EDERSON ABD YOLCUSU

Ederson'un Pazartesi günü Brezilya Milli Takımı kampına dahil olacağı belirtildi.

Brezilya’da Dünya Kupası öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Carlo Ancelotti'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına bu tercihi yaptığı vurgulandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #BREZİLYA MİLLİ TAKIMI #DÜNYA KUPASI #EDERSON