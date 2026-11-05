Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'in geleceği belirsizliğini koruyor. Team Talk'ta yer alan habere göre; Portekizli futbolcunun MANU ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmadı. Başarılı futbolcunun kariyerini başka bir takımda devam etme fikrini masaya yatırdığı belirtildi. PSG ve Bayern'in ilgilenmediği Fernandes ile Al-Hilal'in de devreye girmeyeceği, oyuncunun Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin yükseldiği ifade edildi. Haberde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Yaz transfer döneminde oyuncu ile Galatasaray da ilgilenmişti. Bu sezon United formasını 16 kez giyen Bruno Fernandes, 5 gol-2 asistlik katkı sağladı.