Trend Galeri Trend Spor Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Manchester United ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimalinin güçlendiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:01
Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Team Talk'ta yer alan habere göre; Portekizli futbolcunun MANU ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmadı.

Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Başarılı futbolcunun kariyerini başka bir takımda devam etme fikrini masaya yatırdığı belirtildi.

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Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

PSG ve Bayern'in ilgilenmediği Fernandes ile Al-Hilal'in de devreye girmeyeceği, oyuncunun Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin yükseldiği ifade edildi.

Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Haberde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Yaz transfer döneminde oyuncu ile Galatasaray da ilgilenmişti.

Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Bu sezon United formasını 16 kez giyen Bruno Fernandes, 5 gol-2 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BRUNO FERNANDES #SÜPER LİG #MANCHESTER UNİTED