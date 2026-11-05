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Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimali! Devler yarışa girdi...

Manchester United ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Bruno Fernandes için Süper Lig ihtimalinin güçlendiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:01