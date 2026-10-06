Trend Galeri Trend Spor Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

Avrupa futbolunda milli ara sona eriyor. Liglerde heyecan başlamadan önce bu sezon en fazla gol atan takımlara gözler çevrildi. Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede yer aldı. İşte bu sezon kendi liglerinde en çok gol atan takımlar…

Giriş Tarihi: 06.10.2026 17:44 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 17:46