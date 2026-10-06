Trend Galeri Trend Spor Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

Avrupa futbolunda milli ara sona eriyor. Liglerde heyecan başlamadan önce bu sezon en fazla gol atan takımlara gözler çevrildi. Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede yer aldı. İşte bu sezon kendi liglerinde en çok gol atan takımlar…

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 17:44 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 17:46
Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

Milli ara sona ererken bu hafta sonuyla birlikte Avrupa'da ligler başlıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu sezon mücadele ettikleri yerel organizasyonlarda en çok gol atan takımlar ortaya çıktı. İşte bu sezon liglerinde en fazla gol sevinci yaşayan ekipler…

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

23- Roma | 14 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

23- Bayern Münih | 14 gol

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

23- Beşiktaş | 14 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

15- Inter | 15 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

15- Twente | 15 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

15- Groningen | 15 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

15- Club Brugge | 15 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

15- Charleroi | 15 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

15- Westerlo | 15 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

15- Excelsior | 15 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

15- Galatasaray | 15 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

11- Brighton | 16 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

11- Atletico Madrid | 16 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

11- Go Ahead Eagles | 16 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

11- Fenerbahçe | 16 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

10- Sporting Lizbon | 17 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

7- AZ Alkmaar | 18 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

7- Real Madrid | 18 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

7- Porto | 18 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

5- Union Saint Gilloise | 21 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

5- Ajax | 21 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

4- Benfica | 22 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

3- PSV Eindhoven | 24 gol

Bu sezon en çok gol atan takımlar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listeyi salladı

2- Feyenoord | 25 gol