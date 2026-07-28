Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Transferde hareketlilik devam ederken bazı yıldızların bonservisinin elinde olması iştah kabartıyor. Bonservisini elinde bulunduran yıldızları sizler için bir araya getirdik. İşte serbest statüdeki yıldızlar… Dusan Vlahovic | 35 milyon Euro Mohamed Salah | 22 milyon Euro Jadon Sancho | 18 milyon Euro Bamba Dieng | 15 milyon Euro Julian Brandt | 15 milyon Euro Diogo Leite | 12 milyon Euro Franck Kessie | 12 milyon Euro Fabinho | 12 milyon Euro John Stones | 12 milyon Euro Leon Goretzka | 12 milyon Euro Yves Bissouma | 10 milyon Euro Lorenzo Pellegrini | 8 milyon Euro Oleksandr Zinchenko | 8 milyon Euro Marcelo Brozovic | 8 milyon Euro Dani Ceballos | 7 milyon Euro Dennis Cirkin | 6 milyon Euro Krepin Diatta | 6 milyon Euro Adama Traore | 6 milyon Euro Axel Tuanzebe | 5 milyon Euro Takehiro Tomiyasu | 5 milyon Euro Riyad Mahrez | 5 milyon Euro Raphael Guerreiro | 5 milyon Euro Nabil Bentaleb | 4 milyon 500 bin Euro Afimico Pululu | 4 milyon Euro Tyrell Malacia | 4 milyon Euro Daniel Carvajal | 4 milyon Euro Mauro Icardi | 4 milyon Euro Anthony Martial | 3 milyon 500 bin Euro Wilfried Zaha | 3 milyon 500 bin Euro Raheem Sterling | 3 milyon Euro David Alaba | 3 milyon Euro Philippe Coutinho | 2 milyon 500 bin Euro Stephan El Shaarawy | 2 milyon 400 bin Euro Thomas Partey | 2 milyon Euro