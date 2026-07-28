Trend Galeri Trend Spor Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Transfer döneminde hareketlilik devam ederken birçok yıldız henüz imza atmadı. 2026-2027 transfer döneminde bonservisini elinde bulunduran serbest futbolcuları sizler için derledik.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2026 20:03 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 20:07
Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Transferde hareketlilik devam ederken bazı yıldızların bonservisinin elinde olması iştah kabartıyor. Bonservisini elinde bulunduran yıldızları sizler için bir araya getirdik. İşte serbest statüdeki yıldızlar…

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Dusan Vlahovic | 35 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Mohamed Salah | 22 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Jadon Sancho | 18 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Bamba Dieng | 15 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Julian Brandt | 15 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Diogo Leite | 12 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Franck Kessie | 12 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Fabinho | 12 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

John Stones | 12 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Leon Goretzka | 12 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Yves Bissouma | 10 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Lorenzo Pellegrini | 8 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Oleksandr Zinchenko | 8 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Marcelo Brozovic | 8 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Dani Ceballos | 7 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Dennis Cirkin | 6 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Krepin Diatta | 6 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Adama Traore | 6 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Axel Tuanzebe | 5 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Takehiro Tomiyasu | 5 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Riyad Mahrez | 5 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Raphael Guerreiro | 5 milyon Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Nabil Bentaleb | 4 milyon 500 bin Euro

Bu yıldızlar bedava! İşte henüz transfer olmayan serbest futbolcular

Afimico Pululu | 4 milyon Euro