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Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri belli oldu. SABAH Spor yazarlarından Bülent Timurlenk, Şampiyonlar Ligi kura çekimini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 23:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 07:08
Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında kura çekimi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri netlik kazandı. SABAH Spor yazarlarından Bülent Timurlenk, kura çekimini mercek altına aldı.

Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

Kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan daha iyi bir kura çektiğini söyleyebilirim.

Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

'İçeride Barcelona'yla, deplasmanda Paris Saint Germain ya da son torbadan AEK ile Atina'da oynamak çok zor' yorumu klişeden başka bir şey değil.

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Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

"G.SARAY'IN EN BÜYÜK RAKİPLERİ…"

Çünkü dün kura çekiminde de gördük ki Galatasaray'ın en büyük zorlu rakipleri, 1. torbadan Dursun Özbek, 2. torbadan Abdullah Kavukcu, 3. torbadan Eray Yazgan.

Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda kazanılacak savaşı yoktur. Geride kalan 3 ay gösterdi ki G.Saray'ın iç çekişmeleri deplasmandaki PSG'den daha korkulu bir rakip.

Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

"F.BAHÇE'NİN KALİTESİ 9 PUAN ALMAK İÇİN…"

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için baraj 9 puandı. F.Bahçe'nin kadro kalitesi Villarreal, Slavia Prag ve LASK maçlarından 9 puan alabilmek için yeterli.

Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

Bunlarda kayıp yaşamazsa üstüne ne yaparsa kâr elbette.

Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

Önemli bir nokta da yarın belli olacak fikstür. 3 haftalık milli ara öncesinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var.

Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

"BÜYÜK HARFLİ TAHMİNLER YAPMAMAK LAZIM"

Ekim, kasım, aralık aylarında hem temsilcilerimizin hem de rakiplerinin form grafiklerini, sakatlıkları ve cezalıları bugünden öngöremeyeceğimiz için büyük harfli tahminler yapmamak lazım.

Bülent Timurlenk’ten kura sözleri! ‘Galatasaray’ın en büyük rakipleri’

İki takıma da hayırlı olsun. Ligdeki yarışla beraber bu kulvardaki mücadele de nefes kesecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #BÜLENT TİMURLENK