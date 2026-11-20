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SON DAKİKA | Uluslar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Heyecan Turkuvaz Medya'da yaşanacak...
SON DAKİKA | Uluslar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Heyecan Turkuvaz Medya'da yaşanacak...
Avrupa futbolunun uluslararası alandaki en önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Dev organizasyonda play-off maçları yine Turkuvaz Medya'da olacak. İşte eşleşmeler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 20.11.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 14:33