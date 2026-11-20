TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ SERÜVENİ

A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile mücadele etti. Altı maçını da kaybeden Türkiye, grubu puansız ve son sırada tamamladı.