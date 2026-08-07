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Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...
Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Çek basını, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o başlıklar...
Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 11:53