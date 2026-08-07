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Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Çek basını, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o başlıklar...

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Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 11:53
Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi.

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

13 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkacak olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalabilmek için mücadele edecek.

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

Beşiktaş - Hradec Kralove maçının ardından Çek basını mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken başlıklar atıldı.

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Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

Çekler, Hradec'in Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergilediğini ama istediği sonucu alamadığına vurgu yaptı. İşte o yorumlar...

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

"DAHA ÖNCE HİÇ YAŞANMAMIŞTI"

Denik: "Hradec Kralove, tarihinin en büyük maçlarından birini oynadı ancak hayalini kurduğu ödüle ulaşamadı. Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında, tamamen dolu FINEP Arena'da Türk devi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

Ev sahibi ekip, turun favorisini uzun süre zorladı, birkaç kez öne geçme fırsatı yakaladı ve taraftarlar yeni stadyumda daha önce hiç yaşanmamış bir atmosfer yarattı."

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

"BAŞARAMADILAR"

Idnes: "Zaman zaman favori rakiplerinden daha iyi oynadılar, birçok önemli fırsat yarattılar ancak gol atmayı başaramadılar. Ve Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun açılış maçında sayıca az kalan Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

İstanbul'daki rövanş maçı Hradec için zorlu geçecek. Henüz ligi başlamayan Beşiktaş, coşkulu taraftar desteğiyle geri dönecek. Ayrıca, Arsenal'den takviye olarak gelen Belçikalı orta saha oyuncusu Trossard da kadroda yer alabilir."

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

"JOKER OYUNCU ONLARI DURDURDU"

TN Nova: "Hradec sansasyon yarattı. Eksik kalmış Beşiktaş, yedek kulübesinden gelen bir joker oyuncunun golüyle onları durdurdu.

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

Hradec Kralove futbolcuları, Beşiktaş'a karşı çok başarılı bir maç çıkardı ancak bunun karşılığını alamadılar. Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun açılış maçında Türk devine 1-0 mağlup oldular."

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

"DAHA NET FIRSATLAR YAKALADI"

Sport CZ: "Acımasız yenilgi! Hradec, Türk devine kıl payı kaybetti. Maçın gidişatına bakıldığında acımasız ve belki de haksız bir sonuç. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında Beşiktaş'a karşı daha net fırsatlar yakaladı.

Çek basını yenilgiyi kabullenemedi! Hradec Kralove - Beşiktaş maçı için çarpıcı ifadeler...

Şut ve oyun açısından favoriden geride kalmadılar ve ikinci yarının bir bölümünü de sayısal üstünlükle oynadılar. Ancak Türk devi hızlı bir kontra atakla golü buldu ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BEŞİKTAŞ #ÇEKYA #HRADEC KRALOVE