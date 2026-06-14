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Cengiz Ünder’den Fenerbahçe paylaşımı!

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

Giriş Tarihi: 14.06.2026 16:11
Cengiz Ünder’den Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin geçen sezon Beşiktaş'a kiraladığı Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cengiz Ünder’den Fenerbahçe paylaşımı!

28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe idman formalarıyla paylaşım yaptı.

Cengiz Ünder’den Fenerbahçe paylaşımı!

Cengiz Ünder'in bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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Cengiz Ünder’den Fenerbahçe paylaşımı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Cengiz Ünder’den Fenerbahçe paylaşımı!

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, sarı-lacivertli formayı geçen sezon kiralık gittiği Beşiktaş'ta 29 kez giydi ve 5 gol, 4 asist yaptı.

Cengiz Ünder’den Fenerbahçe paylaşımı!

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Cengiz Ünder'in, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Cengiz Ünder’den Fenerbahçe paylaşımı!

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#CENGİZ ÜNDER #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE