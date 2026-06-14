Cengiz Ünder’den Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin geçen sezon Beşiktaş'a kiraladığı Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe idman formalarıyla paylaşım yaptı. Cengiz Ünder'in bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu. BEŞİKTAŞ PERFORMANSI Cengiz Ünder, sarı-lacivertli formayı geçen sezon kiralık gittiği Beşiktaş'ta 29 kez giydi ve 5 gol, 4 asist yaptı. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Cengiz Ünder'in, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İŞTE O PAYLAŞIM!