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Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

Trabzonspor'un yıldızı Christ Oulai için İspanyol devi Barcelona devreye girdi. Barcelona, Christ Oulai için scout ekibi görevlendirme kararı aldı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 17.06.2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 07:05
Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

Trabzonpor formasıyla geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan ve sergilediği istikrarlı grafikle dikkatleri üzerine çeken Christ Oulai, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi.

Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile mücadele eden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi.

Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

SCOUT GÖREVLENDİRİLDİ

Katalan kulübünün, genç yeteneği yakından incelemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdiği ve oyuncunun milli takım performansını takip ettireceği öğrenildi.

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Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

Daha önce Premier Lig ekipleri Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da Oulaï'yi defalarca tribünden takip ettiği biliniyor.

Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

Oulai, Ekvador karşısında sonradan oyuna girdi. 20 dakika sahada kalırken 8'de 8 pas isabetiyle oynadı.

Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Christ Oulai, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 31 maça çıktı ve 2 gol ile 4 asist üretti.

Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

20 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

Christ Oulai'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

5.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Trabzonspor, geride kalan sezon başında Christ Oulai için 5 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

Christ Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 10 kez süre aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #CHRİST OULAİ #BARCELONA #TRANSFER