Christ Oulai için Barcelona devrede! Scout ekibi görevlendirildi

Trabzonpor formasıyla geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan ve sergilediği istikrarlı grafikle dikkatleri üzerine çeken Christ Oulai, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile mücadele eden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. SCOUT GÖREVLENDİRİLDİ Katalan kulübünün, genç yeteneği yakından incelemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdiği ve oyuncunun milli takım performansını takip ettireceği öğrenildi. Daha önce Premier Lig ekipleri Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da Oulaï'yi defalarca tribünden takip ettiği biliniyor. Oulai, Ekvador karşısında sonradan oyuna girdi. 20 dakika sahada kalırken 8'de 8 pas isabetiyle oynadı. 6 GOLE KATKI SAĞLADI Christ Oulai, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 31 maça çıktı ve 2 gol ile 4 asist üretti. 20 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor. Christ Oulai'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. 5.5 MİLYON EUROYA GELDİ Trabzonspor, geride kalan sezon başında Christ Oulai için 5 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Christ Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 10 kez süre aldı.