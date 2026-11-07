Cristiano Ronaldo milli takımı neden bıraktı? Gerçek ortaya çıktı...

RONALDO SONRASI PORTEKİZ'DE LİDERLİK

Jesus'un, Ronaldo'nun ardından tek bir kişinin yerine "bir liderler grubu" oluşturmayı hedeflediğini düşündüğünü vurgulayan Gillen, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Ruben Dias'ın kaptanlık için en güçlü adaylar olduğunu söyledi.

Ronaldo'nun ayrılmasının ardından hücum hattında daha akıcı bir oyunun tercih edileceğini aktaran İngiliz gazeteci, "Bernardo Silva ve Bruno Fernandes, kariyerlerinin ilerleyen dönemlerine yaklaşıyor, kendilerini 2028 Avrupa Şampiyonası öncesinde göstermeleri gerekecek. Artık golcü oyuncular konusu daha fazla gündeme gelecek. Gonçalo Ramos bu görev için olası aday olarak gösteriliyor ancak Milan'a transfer olduktan sonra henüz güçlü bir başlangıç yapamadı. Joao Felix ise daha fazla sorumluluk üstlenmekten keyif aldığına dair işaretler verdi. Yine de kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken." dedi.