Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta Deniz Gül forma giymiş ve fileleri havalandırmıştı. Deniz Gül, Vincenzo Montella tarafından A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmişti. Genç santrforun, Süper Lig devinin radarında olduğu iddia edildi. GALATASARAY İDDİASI Record'un haberine göre; Galatasaray'ın Deniz Gül ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, genç santrfor için Porto'ya transfer teklifinde bulunacağı kaydedildi. Deniz Gül'ün Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Deniz Gül, bu sezon Porto'da 44 maça çıktı ve 7 gol ile 2 asist üretti. Deniz Gül'ün Porto ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 21 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. A Milli Futbol Takımı'nda 7 maçta süre alan Deniz Gül, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.