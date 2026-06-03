Trend Galeri Trend Spor Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Deniz Gül için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Deniz Gül'ün Süper Lig devinin radarında olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 19:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 19:03