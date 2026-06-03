Trend Galeri Trend Spor Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Deniz Gül için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Deniz Gül'ün Süper Lig devinin radarında olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 19:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 19:03
Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta Deniz Gül forma giymiş ve fileleri havalandırmıştı.

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

Deniz Gül, Vincenzo Montella tarafından A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmişti.

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

Genç santrforun, Süper Lig devinin radarında olduğu iddia edildi.

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Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

GALATASARAY İDDİASI

Record'un haberine göre; Galatasaray'ın Deniz Gül ile ilgilendiği belirtildi.

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

Sarı-kırmızılıların, genç santrfor için Porto'ya transfer teklifinde bulunacağı kaydedildi.

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

Deniz Gül'ün Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Deniz Gül, bu sezon Porto'da 44 maça çıktı ve 7 gol ile 2 asist üretti.

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

Deniz Gül'ün Porto ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

21 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Deniz Gül için Süper Lig devi iddiası! Portekiz basını yazdı

A Milli Futbol Takımı'nda 7 maçta süre alan Deniz Gül, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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