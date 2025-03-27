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DERBİ HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray arasında unutulmayan transfer çalımları! Görünce çok şaşıracaksınız...
DERBİ HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray arasında unutulmayan transfer çalımları! Görünce çok şaşıracaksınız...
Türkiye'de transfer dönemi, diğer ülkelere biraz daha farklı geçiyor. Taraftarlar, takımlarına gelecek oyuncular için derin araştırmalara girip, sürece daha çok ilgi gösteriyor. Kimi zaman maçlardan bile çok konuşulan bu dönemlerde tarihe geçen anlar da oldu. Süper Lig devlerinin birbirine attığı transfer çalımları tarihe geçti. Transfermarkt, cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş – Galatasaray derbisi öncesi iki takım arasındaki transfer çalımlarını sıraladı. İşte o isimler…
Giriş Tarihi: 27.03.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 15:10