Trend Galeri Trend Spor DERBİ HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray arasında unutulmayan transfer çalımları! Görünce çok şaşıracaksınız...

DERBİ HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray arasında unutulmayan transfer çalımları! Görünce çok şaşıracaksınız...

Türkiye'de transfer dönemi, diğer ülkelere biraz daha farklı geçiyor. Taraftarlar, takımlarına gelecek oyuncular için derin araştırmalara girip, sürece daha çok ilgi gösteriyor. Kimi zaman maçlardan bile çok konuşulan bu dönemlerde tarihe geçen anlar da oldu. Süper Lig devlerinin birbirine attığı transfer çalımları tarihe geçti. Transfermarkt, cumartesi günü oynanacak olan BeşiktaşGalatasaray derbisi öncesi iki takım arasındaki transfer çalımlarını sıraladı. İşte o isimler…

Giriş Tarihi: 27.03.2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 15:10
DERBİ HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray arasında unutulmayan transfer çalımları! Görünce çok şaşıracaksınız...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

DERBİ HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray arasında unutulmayan transfer çalımları! Görünce çok şaşıracaksınız...

Mücadele öncesinde iki ezeli rakip arasında yaşanan bazı transfer çalımlarını derledik.

DERBİ HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray arasında unutulmayan transfer çalımları! Görünce çok şaşıracaksınız...

İŞTE BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY ARASINDAKİ BAZI ÇALIMLAR…

15 - Halil Dervişoğlu (Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım - Gaziantep FK)

DERBİ HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray arasında unutulmayan transfer çalımları! Görünce çok şaşıracaksınız...

14 - Kerim Frei (Beşiktaş'tan Galatasaray'a çalım - Fulham)

DERBİ HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray arasında unutulmayan transfer çalımları! Görünce çok şaşıracaksınız...

13 - Ayhan Akman (Beşiktaş'tan Galatasaray'a çalım - Gaziantespor)