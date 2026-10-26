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Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede muhtemel ilk 11'ler ortaya çıktı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 25.10.2026 23:08 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:09