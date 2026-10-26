Trend Galeri Trend Spor Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede muhtemel ilk 11'ler ortaya çıktı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 23:08 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:09
Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dev derbi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi saat 21.30'da başlayacak.

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Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK

Heyecan dolu dev derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY 19 PUANDA

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftalarda 19 puan toplama başarısı gösterdi.

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 16 puanı hanesine yazdırdı.

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AKE VE ASENSIO DERBİDE YOK

Fenerbahçe'de Nathan Ake ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.

Derbi ilk 11’inde sürpriz tercih! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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