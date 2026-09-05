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Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forması giyen futbolcular!

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, kozlarını paylaşacak. Kritik derbi öncesinde , iki ezeli rakibin de formasını terletmiş önemli oyuncuları sizler için derledik. Listede çok şaşıracağınız oyuncular yer aldı...

Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:31