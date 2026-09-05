Trend Galeri Trend Spor Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forması giyen futbolcular!

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forması giyen futbolcular!

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, kozlarını paylaşacak. Kritik derbi öncesinde , iki ezeli rakibin de formasını terletmiş önemli oyuncuları sizler için derledik. Listede çok şaşıracağınız oyuncular yer aldı...

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Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:31
Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

Rekabetin 100 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. İşte son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular…

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Tayfur Havutçu

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Feyyaz Uçar

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Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Saffet Sancaklı

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Sergen Yalçın

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Oktay Derelioğlu

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Alpay Özalan

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Ali Güneş

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Tayfun Korkut

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Mustafa Doğan

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Tümer Metin

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Mert Nobre

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Mehmet Yozgatlı

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Rüştü Reçber

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Burak Yılmaz

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Mehmet Aurelio

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Egemen Korkmaz

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Mamadou Niang

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Caner Erkin

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Gökhan Gönül

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- İsmail Köybaşı

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Jeremain Lens

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Tolgay Arslan

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Jose Sosa

Derbi öncesi şaşırtan liste: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Josef de Souza