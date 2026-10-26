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Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...
Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...
Süper Lig'de bugün dev bir mücadele oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta scout akını da yaşanacak. İşte Galatasaray ve Fenerbahçeli yıldızları takip edecek o takımlar...
Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 09:27