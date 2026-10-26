Trend Galeri Trend Spor Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Süper Lig'de bugün dev bir mücadele oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta scout akını da yaşanacak. İşte Galatasaray ve Fenerbahçeli yıldızları takip edecek o takımlar...

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 09:27
Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Trendyol Süper Lig'in 9. Haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

CİMBOM DERBİYE MORALLİ ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya "moralli" çıkacak.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

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Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

FENERBAHÇE LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı dev maçta dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

DEVLER O YILDIZLAR İÇİN GELİYOR

İki ezeli rakip arasında oynanacak maç Avrupa'nın dev takımları tarafından da yakından izlenecek.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Sarı-kırmızılı takımın Rus yıldızı Aleksey Batrako'u Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool takip ediyor.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona ve Lille maçlarında ağları havalandıran genç yıldızın dev derbide izlenmesi bekleniyor.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Galatasaray formasını şu ana kadar 9 kez giyen Batrakov 2 gol-2 asistlik performans sergiledi.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

OĞUZ AYDIN DA TAKİP EDİLİYOR

Dev mücadelede takip edilecek bir diğer isim ise Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Sarı-lacivertli takımın Aston Villa ile oynadığı maçta ayakta kalan tek isim olan Oğuz'un tribünden takip edilmesi bekleniyor.

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Kanarya'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol-3 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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