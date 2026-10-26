Trend Galeri Trend Spor Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Dev derbiye scout akını! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında takip edilecek o yıldızlar...

Süper Lig'de bugün dev bir mücadele oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta scout akını da yaşanacak. İşte Galatasaray ve Fenerbahçeli yıldızları takip edecek o takımlar...

Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 09:27