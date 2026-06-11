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Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devinin, Arda Güler transferi için çılgın bonservisi gözden çıkardığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 11.06.2026 19:31