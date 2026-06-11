Trend Galeri Trend Spor Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devinin, Arda Güler transferi için çılgın bonservisi gözden çıkardığı öne sürüldü.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 11.06.2026 19:31
Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Arda Güler, Avrupa devlerinin yakın takibinde bulunuyor.

Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

Arda Güler çok sayıda kulübün radarındayken yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun eski öğrencisi Arda Güler'i takımında görmek istediği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

EN YÜKSEK TEKLİFLERDEN

Chelsea'nin Arda Güler için kulüp tarihinin en yüksek tekliflerinden birini sunacağı vurgulandı.

Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

Caughtoffside'ın haberine göre; Chelsea'nin Arda Güler için 115 milyon euroluk teklifte bulunacağı belirtildi.

Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

Chelsea'nin Arda Güler transferinde bu rakamı daha da yükseltebileceği kaydedildi.

Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid'de 51 maça çıktı ve 6 gol ile 14 asist üretti.

Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

21 yaşındaki on numaranın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

Milli yıldızın bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD #CHELSEA #XABİ ALONSO #TRANSFER