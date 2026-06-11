Dev kulüpten Arda Güler bombası! Çılgın transfer bedeli

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Arda Güler, Avrupa devlerinin yakın takibinde bulunuyor. Arda Güler çok sayıda kulübün radarındayken yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun eski öğrencisi Arda Güler'i takımında görmek istediği belirtildi. EN YÜKSEK TEKLİFLERDEN Chelsea'nin Arda Güler için kulüp tarihinin en yüksek tekliflerinden birini sunacağı vurgulandı. Caughtoffside'ın haberine göre; Chelsea'nin Arda Güler için 115 milyon euroluk teklifte bulunacağı belirtildi. Chelsea'nin Arda Güler transferinde bu rakamı daha da yükseltebileceği kaydedildi. 20 GOLE KATKI SAĞLADI Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid'de 51 maça çıktı ve 6 gol ile 14 asist üretti. 21 yaşındaki on numaranın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor. Milli yıldızın bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.