DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2026 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların hangi üniversite ve lisans programına yerleştiği de belli oldu. Tercih sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. Yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci de sonuçların ardından başlayacak.