Trend Galeri Trend Spor DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından lisans programlarına yerleşmek için tercih yapan adaylar, 2026 DGS yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden yerleştirme durumlarını öğrenebilecek.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:04
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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2026 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların hangi üniversite ve lisans programına yerleştiği de belli oldu. Tercih sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. Yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci de sonuçların ardından başlayacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2026-DGS: YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili "DGS Yerleştirme Sonuçları" duyurusuna ulaşabilecek.

2026 DGS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında (16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör