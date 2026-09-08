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DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2026 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından lisans programlarına yerleşmek için tercih yapan adaylar, 2026 DGS yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden yerleştirme durumlarını öğrenebilecek.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:04