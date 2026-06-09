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Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! “Muslera yüzünden bana kızıyorlar”

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, yıllar sonra Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera için itirafta bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:28 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 18:36
Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, El Espectador Deportes'e Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken bir itiraf yaptı.

Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

Uruguaylı eski futbolcu, vatandaşı Muslera'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

Lugano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Beş kez Dünya Kupası'nda oynamak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Aslında, Fernando, tarihimizde bunu başaracak tek isim.

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Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

Bu, onun profesyonelliğini, yeteneğini ve liderlik vasıflarını ortaya koyuyor. Onun varlığı takıma daima huzur katıyor."

Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

"MUSLERA YÜZÜNDEN KIZGINLAR"

Fernando Muslera'nın Galatasaray'a transferinde olumlu referans olan ve yıldız kaleciye, "Galatasaray'a git" diyen Lugano, bundan dolayı bazı Türk arkadaşlarının hala kendisine kızgın olduğunu açıkladı.

Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

Lugano yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Fenerbahçe taraftarları bugün bile beni hala seviyor ancak Fernando'nun Galatasaray'a transfer olmasını önerdiğim için beni affetmiyorlar.

Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

Bazı Türk arkadaşlarım, Fernando'nun kazandığı şampiyonluklardan dolayı hala bana kızıyor." ifadelerini kullandı.

Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

39 yaşındaki file bekçisi, 2026 ile birlikte 5. kez Dünya Kupası'nda boy gösterme fırsatı yakalayacak.

Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! Muslera yüzünden bana kızıyorlar

19 KUPA KAZANDI

14 yıl boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda toplam 19 kupa kazanmıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FERNANDO MUSLERA #GALATASARAY #FENERBAHÇE