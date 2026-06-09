Diego Lugano’dan yıllar sonra itiraf! “Muslera yüzünden bana kızıyorlar”

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, El Espectador Deportes'e Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken bir itiraf yaptı. Uruguaylı eski futbolcu, vatandaşı Muslera'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. Lugano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Beş kez Dünya Kupası'nda oynamak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Aslında, Fernando, tarihimizde bunu başaracak tek isim. Bu, onun profesyonelliğini, yeteneğini ve liderlik vasıflarını ortaya koyuyor. Onun varlığı takıma daima huzur katıyor.' 'MUSLERA YÜZÜNDEN KIZGINLAR' Fernando Muslera'nın Galatasaray'a transferinde olumlu referans olan ve yıldız kaleciye, 'Galatasaray'a git' diyen Lugano, bundan dolayı bazı Türk arkadaşlarının hala kendisine kızgın olduğunu açıkladı. Lugano yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de Fenerbahçe taraftarları bugün bile beni hala seviyor ancak Fernando'nun Galatasaray'a transfer olmasını önerdiğim için beni affetmiyorlar. Bazı Türk arkadaşlarım, Fernando'nun kazandığı şampiyonluklardan dolayı hala bana kızıyor.' ifadelerini kullandı. DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. 39 yaşındaki file bekçisi, 2026 ile birlikte 5. kez Dünya Kupası'nda boy gösterme fırsatı yakalayacak. 19 KUPA KAZANDI 14 yıl boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda toplam 19 kupa kazanmıştı.